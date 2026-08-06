退撫基金潛藏負債2.9兆元 停砍公教年金尚未計入未來債務

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
退撫基金雖投資績效亮眼，潛藏負債仍逾2.9兆元。聯合報系資料照
退撫基金雖投資績效亮眼，潛藏負債仍逾2.9兆元。聯合報系資料照

政府於2018年啟動公教人員年金改革，但公務人員退撫基金潛藏負債仍持續增加。據退撫基金2025年決算報告，截至2025年底，精算未來50年負債逾4.1兆元，因近年退撫基金投資績效亮眼，可提存金額提高至1.2兆元，但潛藏負債仍逾2.9兆元。

退撫基金涵蓋軍、公、教帳戶。退撫基金2025年決算報告指出，截至2025年12月底，參加機關、學校數共7,138個，軍公教三類參加基金人員總計61.4萬人，其中公務人員27.9萬人，占45.4%；教育人員16.7萬人，占27.2%，軍職人員16.8萬人，占27.3%。上述皆為現在退撫基金尚在提繳軍公教人員，不包含已退休、領取退休撫卹軍公教。

儘管蔡英文政府自2018年開始實施年金改革，且將改革節餘經費挹注退撫基金，但近年退撫基金精算未來50年給付現值（負債）仍持續攀升。

根據歷年決算報告，2022年負債達3兆4,896億元，2023年增加至3.7兆元，2024年3.9兆元，2025年達4兆1,587億元。

所幸近年來退撫基金操作績效表現優異，增加退撫基金可提存金額，由2022年可提存7,073億元，一路增加至2023年8,292億元、2024年1兆136億元，到2025年1兆2,079億元，但退撫基金潛藏負債仍由2022年2兆7,823億元，增加至2025年2兆9,508億元，三年增加逾1,600億元。

銓敘部表示，雖然近年來退撫基金投資績效表現亮眼，加上年改節省經費持續挹注，基金規模持續成長，但基金長期負擔仍嚴峻，基金管理局將持續穩健投資運用，朝基金永續經營目標邁進。

另外去年底藍白聯手停砍公教年金，考試院估算挹注給公、教人員退撫基金金額就會分別大幅減少1,670億元、1,653億元，合計3,323億元，尚未計入未來負債。

據主計總處2025中央政府決算報告，依公務人員退撫基金管理局以2025年12月31日為基準日，參加基金人數61萬餘人，精算50年，折現率4.5％，通膨相關調薪率1.1％等假設條件，採加入年齡精算成本法評價，精算中央政府應負擔支出為1兆6,295億元，另地方政府為2兆5,292億元。

退撫基金 負債 基金

延伸閱讀

軍公教年改節省669億編入明年退撫基金 歷年共挹注近4千億

政院稱停砍公教年金增政府預算 李來希斥假議題：沒加一分一毫

3.6兆！明年度總預算創新高 社福、國防雙破兆

債務平衡 明年總預算不需舉債

相關新聞

央行觀察：美日干預日圓 對我影響有限

日圓匯價跌至近40年新低後，美日罕見聯手干預匯市，引發全球高度關注。央行外匯局長蔡烱民昨（5）日表示，美日此次干預並非要「扭轉」日圓長期走勢，而是日圓先前明顯「Overshooting（過度反應）」，希望抑制過度貶值速度。

外資7月匯出逾9,000億元 外匯存底降至5,942億美元

中央銀行昨（5）日公布7月外資匯出入情形，外匯局長蔡烱民表示，7月外資股利匯出及在台股賣超，使外資本金加計盈餘匯出金額高達280億美元（約新台幣9,041億元），攀歷史新高，央行適時進場提供美元流動性，維持外匯市場秩序，為外匯存底減少的主因。

金管會統計 熱錢未撤離、前七月仍淨匯入2.3兆元

據金管會統計，外陸資7月淨匯出29.2億美元，終結連三月淨匯入；但前七月仍淨匯入739億美元、約新台幣2.38兆元，續寫同期新高，更已達去年全年兩倍，今年全年規模更有望改寫歷史紀錄。

退撫基金潛藏負債2.9兆元 停砍公教年金尚未計入未來債務

政府於2018年啟動公教人員年金改革，但公務人員退撫基金潛藏負債仍持續增加。據退撫基金2025年決算報告，截至2025年底，精算未來50年負債逾4.1兆元，因近年退撫基金投資績效亮眼，可提存金額提高至1.2兆元，但潛藏負債仍逾2.9兆元。

富邦金蔡明興 連3年登領袖百強

「哈佛商業評論」全球繁體中文版昨舉行「2026台灣企業領袖100強」頒獎典禮，富邦金控董事長蔡明興連續三屆入選百強榜單，今年更榮登金融保險產業第一名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。