退撫基金潛藏負債2.9兆元 停砍公教年金尚未計入未來債務

政府於2018年啟動公教人員年金改革，但公務人員退撫基金潛藏負債仍持續增加。據退撫基金2025年決算報告，截至2025年底，精算未來50年負債逾4.1兆元，因近年退撫基金投資績效亮眼，可提存金額提高至1.2兆元，但潛藏負債仍逾2.9兆元。

退撫基金涵蓋軍、公、教帳戶。退撫基金2025年決算報告指出，截至2025年12月底，參加機關、學校數共7,138個，軍公教三類參加基金人員總計61.4萬人，其中公務人員27.9萬人，占45.4%；教育人員16.7萬人，占27.2%，軍職人員16.8萬人，占27.3%。上述皆為現在退撫基金尚在提繳軍公教人員，不包含已退休、領取退休撫卹軍公教。

儘管蔡英文政府自2018年開始實施年金改革，且將改革節餘經費挹注退撫基金，但近年退撫基金精算未來50年給付現值（負債）仍持續攀升。

根據歷年決算報告，2022年負債達3兆4,896億元，2023年增加至3.7兆元，2024年3.9兆元，2025年達4兆1,587億元。

所幸近年來退撫基金操作績效表現優異，增加退撫基金可提存金額，由2022年可提存7,073億元，一路增加至2023年8,292億元、2024年1兆136億元，到2025年1兆2,079億元，但退撫基金潛藏負債仍由2022年2兆7,823億元，增加至2025年2兆9,508億元，三年增加逾1,600億元。

銓敘部表示，雖然近年來退撫基金投資績效表現亮眼，加上年改節省經費持續挹注，基金規模持續成長，但基金長期負擔仍嚴峻，基金管理局將持續穩健投資運用，朝基金永續經營目標邁進。

另外去年底藍白聯手停砍公教年金，考試院估算挹注給公、教人員退撫基金金額就會分別大幅減少1,670億元、1,653億元，合計3,323億元，尚未計入未來負債。

據主計總處2025中央政府決算報告，依公務人員退撫基金管理局以2025年12月31日為基準日，參加基金人數61萬餘人，精算50年，折現率4.5％，通膨相關調薪率1.1％等假設條件，採加入年齡精算成本法評價，精算中央政府應負擔支出為1兆6,295億元，另地方政府為2兆5,292億元。