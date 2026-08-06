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兆豐金獻策 建永續供應鏈

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
兆豐金融集團昨日舉辦第五屆「供應商ESG講座」，兆豐金控總經理張傳章（前排中）與供應商夥伴一同與會，掌握國際永續趨勢。圖／兆豐金控提供
兆豐金融集團昨日舉辦第五屆「供應商ESG講座」，兆豐金控總經理張傳章（前排中）與供應商夥伴一同與會，掌握國際永續趨勢。圖／兆豐金控提供

兆豐金控（2886）昨（5）日由總經理張傳章主持第五屆「2026年供應商ESG講座」，邀請勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳盈州以「邁向永續供應鏈：碳管理與循環經濟的新契機」為主題，解析產業趨勢與實務分享，吸引60位供應商代表參與，與兆豐共同掌握國際永續趨勢，打造更具韌性的永續供應鏈。

面對全球淨零轉型趨勢及永續發展要求日益提升，供應鏈夥伴減碳要求持續升溫，企業永續競爭力已從個體行動延伸至整體供應鏈管理。

張傳章表示，隨著全球淨零排放目標逐步落實，各國政府及大型企業對供應鏈永續管理的要求持續提高，供應鏈夥伴已成為企業推動永續發展的重要推手。企業若能及早建立碳管理能力、掌握減碳趨勢並導入循環經濟思維，不僅有助降低營運風險，更能提升市場競爭力與韌性。兆豐期望透過持續的供應鏈議合與經驗交流，攜手供應商夥伴共同創造長期價值。

兆豐金控身為永續金融先行者聯盟成員，除了已通過SBTi審查，更持續推動責任採購及永續供應鏈管理，自2022年起每年辦理供應商ESG講座，並針對集團供應商辦理「供應商永續發展自評問卷調查」，透過教育訓練、輔導機制及追蹤改善作業，鼓勵供應商主動揭露環境相關數據；同時，兆豐依據《供應商永續發展管理要點》推動供應商簽署永續發展聲明書，目前簽署率已達100%，共同承諾遵守國際公認勞動基本人權。

本次講座聚焦全球供應鏈面臨的關鍵挑戰與轉型契機，針對極端氣候、供應鏈重組、數位科技風險及國際永續揭露要求等趨勢進行分析，協助企業掌握永續供應鏈發展方向，發掘循環經濟帶來的新商機與成長動能。

兆豐金 兆豐 供應鏈

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