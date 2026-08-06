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惠譽示警市場修正風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

全球主要評級機構惠譽近日將AI市場調整為重大信用風險，同時，亞洲各地機構投資者的交流顯示高度關注AI帶來的顛覆、私人信貸擴張，以及主權風險，成為主要投資團隊與官方參與者討論的核心議題。

惠譽表示，進入2026下半年，短期風險仍主要來自兩大來源：與人工智慧（AI）相關的市場修正風險日益升高，以及中東地區持續存在的地緣政治不確定性。

惠譽指出，AI和數位基礎設施過度支出正成為全球信用風險的關鍵驅動因素。投資者密切關注專案完成風險、高資本支出和定價壓力，以及可能蔓延至信貸市場的股票市場調整，因為超大規模資料中心的合約仍然高度客製化，且資本供應趨緊。另外AI將推動效率提升，但同時帶來勞動力流失和稅基侵蝕風險，尤其是在已開發市場。惠譽強調，過去一年，AI投資熱潮的規模與全球科技周期加速，已成為推動美國股市估值及企業債券發行的重要因素。

惠譽 風險 市場

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