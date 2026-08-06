軍公教年改節餘挹注退撫基金近4,000億

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

政府2018年7月推動軍公教年改時，承諾將節省經費再投入到退撫基金，以延後退撫基金破產年限。

退撫基金表示，公教、政務人員及軍職人員因年金改革於2025年所節省經費合計569.4億元，加上2027年度國軍配合政府精簡政策挹注款100億元，共669.4億元，已經全數於2027年編入退撫基金預算。

根據統計，2025年公教及政務人員年改節省經費為246.5億元、教育人員為266.1億元、軍職人員為56.8億元，合計569.4億元，編入2027年度退撫基金預算。

另外，2027年度國軍配合政府精簡政策挹注款100億元，將編入2027年退撫基金預算。簡言之，共約669.4億元挹注退撫基金。

近年政府雖未如勞保年年編列逾千億元預算撥補，但自2018年起，軍公教年金改革節省的經費，亦全數挹注到退撫基金，這也是退撫基金未立即走向破產，甚至年年都持盈保泰的原因。此外，每年國軍配合政府精簡政策挹注款100億元也會編入退撫基金。

根據統計，自2018年7月開始實施年改，當年度已節省240.7億元、2019年386.8億元、2020年421.6億元、2021年511.6億元、2022年539.0億元、2023年574.5億元、2024年616.2億元、2025年669.4億元，已全數編入下兩年年度退撫基金預算，合計政府已編列約3,960億元投入退撫基金。

年改 退撫基金 軍公教

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