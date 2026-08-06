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壽險保費終止入不敷出 6月淨流入逾159億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台股高檔震盪，投資型保單銷售持續升溫，帶動壽險業保費收入攀升。 聯合報系資料照
台股高檔震盪，投資型保單銷售持續升溫，帶動壽險業保費收入攀升。 聯合報系資料照

台股高檔震盪，投資型保單銷售持續升溫，帶動壽險保費收入攀升。保發中心最新統計顯示，今年6月壽險業總保費收入3,179.3億元，保險給付金額3,019.9億元，皆創下歷史新高，單月保費淨流入159.4億元，終止5月「入不敷出」保費淨流出情形，重新回到淨流入軌道。不過，6月保險給付件數再攀升至759.3萬件，改寫歷史新高，顯示保險給付需求仍維持高檔。

保發中心資料顯示，今年6月壽險業總保費收入3,179.3億元，保險給付金額3,019.9億元，皆創下歷史新高，形成159.4億元保費淨流入；累計今年前六月總保費收入達1兆6,311億元，保險給付金額1兆5,074億元，累計保費淨流入約1,237.1億元。

另一方面，6月保險給付件數達759.3萬件，較5月706.5萬件增加52.8萬件，不僅連續第二個月突破700萬件，更刷新3月728.8萬件紀錄，同步改寫歷史新高。

壽險業者分析，6月保費收入重新站上3,000億元，主要受惠於投資型保單持續熱賣。今年以來AI及科技股行情帶動國內外股市表現，民眾投資理財需求升溫，加上銀行、保經代及業務員等多元通路推廣，推升投資型商品新契約保費持續成長，成為保費收入的主要動能。

壽險公會統計，今年上半年投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達4,262.7億元，較去年同期大幅成長110.3%，不僅突破4,000億元大關，更已超越2025年全年4,233.8億元水準，改寫歷年同期新高。

不過，保險給付金額同步攀升，除了部分投資型保單保戶因帳面已有獲利，選擇解約實現收益並將資金轉投入股票、ETF等資本市場外，醫療險與健康險理賠需求持續增加，也是推升給付規模的重要原因。壽險業者指出，隨著醫療險保單累積規模逐年擴大，加上人口高齡化及醫療使用頻率提高，醫療給付呈現長期成長趨勢，使整體保險給付維持高檔。

另一家壽險業者表示，除投資型商品解約外，部分躉繳型保單、短年期儲蓄型商品及滿期保單陸續到期，也同步推升滿期保險金及解約金支出。

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