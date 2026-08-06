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金控淨值衝6.5兆 配息添底氣！國泰、富邦撐起近六成增量

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
13家上市金控6月底自結淨值攀升到6.5兆元。 路透
13家上市金控6月底自結淨值攀升到6.5兆元。 路透

金控配息添動能。13家上市金控6月底自結淨值攀升到6.5兆元、單季暴增9,670億元，兩大數字同步寫下史上新高；國泰（2882）、富邦就撐起近六成增量，帶動壽險金控躍居成長主力，將為明年配息增添底氣。

這場翻盤來得又快又猛。首季銀行型金控淨值平均季增4.2%，高於壽險型金控的3.8%；第2季情勢逆轉，受惠股市飆漲、保單負債評價利益增加，推升四家壽險金控淨值大增28.3%，遠勝銀行型及證票券型金控的6.5%與6.2%。

三組數字凸顯壽險金控強勢翻盤。四家壽險金控占整體淨值比重由50.5%升至55.1%，單季增加7,907億元、包辦全體增量近82%；其中國泰、富邦更貢獻5,778億元，撐起近六成。

換言之，13家金控淨值第2季首破6兆元大關，單季暴增17%，幾乎由壽險雙雄主導，金控資本與配息版圖也因此重新洗牌。

其中，國泰金6月底淨值攀升至1.12兆元，季增3,129億元或38.6%，增額居13家金控之首；富邦金淨值增至1.28兆元，季增2,649億元或26%。

凱基金與台新新光金也分別增加985億元及1,144億元，增幅均接近或超過兩成。相較之下，七家銀行型金控淨值季增6.5%，但主要由中信金拉動。

中信金受惠台灣人壽調整股票投資部位，淨值季增1,416億元或25%；其餘多數銀行型金控受股息發放影響，增幅僅約0.1%至2.7%，玉山金與華南金更逆勢季減。

兩家證票券型金控淨值季增6.2%，其中元大金受惠台股熱絡，淨值季增6.7%至3,830億元；國票金則季增2.3%，淨值增至476億元。

13家金控第2季淨值大增，主要來自獲利與資產評價兩股力量。第2季單季稅後純益增加約2,527億元，其中壽險業受惠合約服務邊際（CSM）穩定釋出，銀行放款與手續費收入成長，券商也受惠台股量能與投資收益升溫。

資產評價同樣轉佳。台美股走揚，推升金融業帳列OCI的股票已實現與未實現利益；台債殖利率走升，也使壽險保單負債現值下降，帶來負債評價利益，抵銷部分債券資產價格下跌的影響。

這兩股力量不僅吸收13家金控第2季合計發放約2,172億元現金股息造成的淨值減項，季底淨值仍增加近兆元，反映本季獲利與資本修復力道強勁。

金控 淨值 配息

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