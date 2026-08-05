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外資7月暫撤台股29億美元 前七月吸金量仍達去年兩倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，外陸資7月淨匯出29.26億美元，終結連三月淨匯入；但前七月仍淨匯入739億美元、約新台幣2.38兆元，續寫同期新高，更已達去年全年兩倍。聯合報系資料照
據金管會統計，外陸資7月淨匯出29.26億美元，終結連三月淨匯入；但前七月仍淨匯入739億美元、約新台幣2.38兆元，續寫同期新高，更已達去年全年兩倍。聯合報系資料照

據金管會統計，外陸資7月淨匯出29.26億美元，終結連三月淨匯入；但前七月仍淨匯入739億美元、約新台幣2.38兆元，續寫同期新高，更已達去年全年兩倍，今年全年規模更有望改寫歷史紀錄。

7月單月回吐金額，僅占今年累計淨匯入不到4%，尚未撼動上半年建立的龐大資金水位。市場認為，這比較像台股漲多後的短期獲利了結，而非外資全面撤出台灣。

今年外資匯入力道主要集中在第2季。4月單月淨匯入264億美元、寫史上天量，5月再匯入208億美元、居歷史次高，6月也淨匯入116億美元，光第2季台股就吸金了588億美元。

券商主管指出，AI需求強勁、台灣出口與企業獲利基本面穩健，加上台股市值持續墊高，帶動外資擴大台灣配置，使今年淨匯入規模遠高於過去。

不過，7月外資操作明顯轉趨保守。外陸資單月賣超上市櫃股票6,528.5億元、寫史上同期最大，並同步淨匯出29.26億美元，反映部分賣股後，本金也搬離台灣、暫時提高現金部位，應屬短期避險操作。

但拉長至前七月觀察，外資累計賣超上市櫃股票達1兆4,885億元、同寫同期最大，卻同時仍淨匯入2.38兆元台幣，顯示外資賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資累計前七月淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及前七月賣超台股的數字上。

截至7月底，外資累積在台餘額達3,940億美元、約新台幣12.72兆元，仍處歷史高檔。若下半年市場未明顯反轉，7月恐只是資金潮中的短暫降溫，全年淨匯入規模仍有機會再創新高。

外資 吸金 台股

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