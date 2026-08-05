快訊

百年堂黃金苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局晚間緊急稽查

「大賣空」貝瑞：標普500創高非吉兆 1987式崩盤恐尾隨而至

漢光首日傳意外！嘉義F-16雷雨降落衝出跑道 飛行員安全脫困

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀五大信賴放款加速！6月暴增2101億 1個月抵前2月

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
截至6月底，國銀對五大信賴產業放款餘額達4兆6,452億元，4月至6月累計增加4,108億元，已達第一期新增放款目標1,200億元的342%。路透社
截至6月底，國銀對五大信賴產業放款餘額達4兆6,452億元，4月至6月累計增加4,108億元，已達第一期新增放款目標1,200億元的342%。路透社

五大信賴產業放款愈衝愈快。據金管會統計，6月國銀新增放款2,101億元，較5月近乎翻倍，更一個月就超越4、5月合計增額；其中軍工產業單月大增2,066億元，成為6月放款加速的最強引擎。

截至6月底，國銀對五大信賴產業放款餘額達4兆6,452億元，4月至6月累計增加4,108億元，已達第一期新增放款目標1,200億元的342%。換言之，原訂九個月的目標，上路三個月就做到逾三倍。

金管會為配合行政院「五大信賴產業推動方案」，今年2月訂定獎勵本國銀行放款方案，第一期實施期間為4月至12月。

五大信賴產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，聚焦科技競爭力、供應鏈安全、國防自主與資安韌性。

從月增動能觀察，4月新增908億元、5月增加1,099億元，6月進一步放大至2,101億元，寫該方案上路以來單月新高。放款並未因前兩月快速達標而降溫，反而呈現逐月加速。

6月各產業以軍工增加2,066億元最突出，人工智慧增加639億元居次，安控增加387億元排名第三。軍工放款餘額也一舉突破3兆元、達3兆1,124億元，穩居五大產業之首。

若累計4月至6月，新增放款前三大產業依序為軍工2,732億元、安控1,268億元及人工智慧1,257億元。顯示銀行資金除持續流向AI供應鏈，也加速轉向國防、無人載具與資安等新興需求。

金管會表示，近期放款成長主要反映企業因生產周期、產業特性及資金成本考量，增加短中期周轉金需求。

放款餘額前五大銀行依序為台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行及華南銀行，全由公股銀行包辦，仍是政策產業主要資金來源。隨軍工與AI需求同步升溫，後續焦點也將由「能否達標」，轉向放款動能能否延續。

國銀 銀行 金管會

延伸閱讀

高收入、高給付時代！壽險上半年保費淨流入破1200億 給付件數創新高

台幣巨震 避險交易額創高

信邦營收／7月31.67億元再創新高 月增2.41%

新新併最後拼圖到位！台新、新光銀明年元旦合併 金管會盯系統穩定

相關新聞

國銀五大信賴放款加速！6月暴增2101億 1個月抵前2月

五大信賴產業放款愈衝愈快。據金管會統計，6月國銀新增放款2,101億元，較5月近乎翻倍，更一個月就超越4、5月合計增額；其中軍工產業單月大增2,066億元，成為6月放款加速的最強引擎。

外資7月暫撤台股29億美元 前七月吸金量仍達去年兩倍

據金管會統計，外陸資7月淨匯出29.26億美元，終結連三月淨匯入；但前七月仍淨匯入739億美元、約新台幣2.38兆元，續寫同期新高，更已達去年全年兩倍，今年全年規模更有望改寫歷史紀錄。

外資回頭股匯雙漲 新台幣盤中飆升1.7角收32.315元

美國和伊朗協議露曙光，激勵美股創高，帶動台股大漲1250點收復季線，新台幣兌美元盤中勁揚逾1.7角，挺進32.2元，終場...

高收入、高給付時代！壽險上半年保費淨流入破1200億 給付件數創新高

台股高檔震盪，投資型保單銷售持續升溫，帶動壽險業保費收入攀升。保發中心最新統計顯示，今年6月壽險業總保費收入3,179.3億元，保險給付金額3,019.9億元，皆創下歷史新高，單月保費淨流入159.4億元，終止5月「入不敷出」保費淨流出情形，重新回到淨流入軌道。不過，6月保險給付件數再攀升至759.3萬件，改寫歷史新高，顯示保險給付需求仍維持高檔。

中信銀最新調查：過半單身族憂心長照支出和高齡失能無力財務自主

中信銀今日發布「2026家庭理財暨家庭型態大調查」，結果顯示，26.4%受訪者為「單身無子女」，已成為現代社會不可忽視的家庭型態，普遍持有現金存款、股票，且高達54.6%擔憂長照支出及高齡失智失能無法自主處理財務，卻僅有10.3%做好醫療或財務代理安排，理財方式相較於已婚有子女者封閉。

40歲以上每四人就有一人獨老 中信調查：逾七成備專款卻缺具體行動

中信銀行日發布《2026家庭理財暨家庭型態大調查》，針對40歲以上民眾調查發現，每4人就有1人面對單身獨老問題；逾七成民眾雖已備專款，但由於長照與傳承準備不足，缺乏「具體行動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。