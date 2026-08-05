國銀五大信賴放款加速！6月暴增2101億 1個月抵前2月

五大信賴產業放款愈衝愈快。據金管會統計，6月國銀新增放款2,101億元，較5月近乎翻倍，更一個月就超越4、5月合計增額；其中軍工產業單月大增2,066億元，成為6月放款加速的最強引擎。

截至6月底，國銀對五大信賴產業放款餘額達4兆6,452億元，4月至6月累計增加4,108億元，已達第一期新增放款目標1,200億元的342%。換言之，原訂九個月的目標，上路三個月就做到逾三倍。

金管會為配合行政院「五大信賴產業推動方案」，今年2月訂定獎勵本國銀行放款方案，第一期實施期間為4月至12月。

五大信賴產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，聚焦科技競爭力、供應鏈安全、國防自主與資安韌性。

從月增動能觀察，4月新增908億元、5月增加1,099億元，6月進一步放大至2,101億元，寫該方案上路以來單月新高。放款並未因前兩月快速達標而降溫，反而呈現逐月加速。

6月各產業以軍工增加2,066億元最突出，人工智慧增加639億元居次，安控增加387億元排名第三。軍工放款餘額也一舉突破3兆元、達3兆1,124億元，穩居五大產業之首。

若累計4月至6月，新增放款前三大產業依序為軍工2,732億元、安控1,268億元及人工智慧1,257億元。顯示銀行資金除持續流向AI供應鏈，也加速轉向國防、無人載具與資安等新興需求。

金管會表示，近期放款成長主要反映企業因生產周期、產業特性及資金成本考量，增加短中期周轉金需求。

放款餘額前五大銀行依序為台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行及華南銀行，全由公股銀行包辦，仍是政策產業主要資金來源。隨軍工與AI需求同步升溫，後續焦點也將由「能否達標」，轉向放款動能能否延續。