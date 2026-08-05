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獲選《哈佛商業評論》百大企業領袖 富邦蔡明興：朝國際化企業邁進

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控董事長蔡明興獲選《哈佛商業評論》百大企業領袖，希望富邦能持續朝國際化企業邁進，同時成為重視公益與社會責任、與社會緊密連結的企業。圖／富邦金控提供
富邦金控董事長蔡明興獲選《哈佛商業評論》百大企業領袖，希望富邦能持續朝國際化企業邁進，同時成為重視公益與社會責任、與社會緊密連結的企業。圖／富邦金控提供

哈佛商業評論》（ HBR）全球繁體中文版5日舉行「2026台灣企業領袖100強」頒獎典禮，富邦金控（2881）董事長蔡明興連續三屆入選百強榜單，今年更榮登金融保險產業第一名。此次獲獎不僅展現其帶領富邦金控創造卓越經營績效的成果，也反映富邦長期推動永續治理、數位創新與社會共好的努力，獲得評審高度肯定。

《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強評比以台灣上市公司企業領袖為對象，依財務構面（85%）及ESG構面（15%）進行綜合評量，表彰長期為企業創造價值並兼顧永續發展的卓越企業家。

蔡明興表示，面對全球政經局勢快速變化與金融產業轉型挑戰，富邦金控始終秉持穩健經營精神，持續強化核心競爭力，並透過完整多元的金融服務平台，滿足客戶、股東及社會多元需求。富邦金控2025年稅後純益達新台幣1,209.4億元、每股純益（EPS）8.37元，穩居台灣金控業獲利雙冠王，展現穿越景氣循環與市場波動的經營韌性。

面對AI浪潮帶來的新變革，富邦金控積極推動數位轉型，運用雲端技術、數據治理及生成式AI等創新工具，深化客戶服務體驗與營運效能，並持續拓展AI於金融服務各項應用場景。蔡明興認為，AI不只是科技創新，更是提升生產力、服務品質與決策效率的重要驅動力，將協助金融業持續強化競爭優勢。

在追求成長的同時，富邦金控亦持續發揮金融影響力，推動永續發展。截至2025年底，富邦金控綠色金融實績已突破新臺幣2.7兆元，並將2030年目標提高至3.2兆元，透過多元金融商品與服務，引導資金流向低碳及永續產業，攜手企業共同加速淨零轉型。

除了永續金融成果外，蔡明興長期強調企業與社會共榮的重要性。他表示，富邦始終秉持創辦人蔡萬才總裁「取之於社會、用之於社會」的理念，並期許企業成為「社會的發電機」，透過富邦旗下各基金會，持續投入急難救助、弱勢關懷、教育推廣及社會參與；同時大力支持文化藝術與體育發展，持續為社會創造正向影響力。

展望未來，蔡明興表示，2026年適逢富邦集團創立65周年，希望富邦不只是立足台灣，更能持續朝國際化企業邁進，同時成為重視公益與社會責任、與社會緊密連結的企業。富邦金控將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，以金融專業連結世界、回應社會需求，持續為台灣與世界注入正向能量。

富邦 哈佛 蔡明興

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