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FUNNOW 集團攜手台新證券 邁向台灣資本市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

橫跨大東南亞七大市場的生活娛樂預訂平台 FUNNOW 集團今（５）日宣布，與台新證券簽訂股票上市櫃輔導契約，正式邁向進入台灣資本市場。FUNNOW集團近年透過精準的跨國併購與數位平台整合，持續擴大區域營運經濟規模，海外市場營收占比已突破五成；致力成為台灣軟體與 AI 科技落地中具備指標意義的跨國平台企業 。

FUNNOW集團旗下核心產品包含都會享樂即時預訂平台FunNow、東南亞餐廳分時預訂折扣預訂平台Eatigo，以及親子體驗預訂平台Niceday。集團以AI驅動數位科技為核心，橫跨台灣、馬來西亞、日本、泰國、新加坡、菲律賓及香港等大東南亞主要市場，將餐飲、旅宿、娛樂與休閒服務整合為全方位的一站式預訂生態系。

目前平台深度連結區域內眾多頂級代表品牌，包含台北文華東方酒店、台北萬豪酒店旗下5個品牌、台北君悅酒店旗下7個品牌及瓦城、全家國際餐飲、胡同燒肉、漢來美食等約200家國際集團，以及米其林指南推薦餐廳與頂級連鎖精緻餐飲，建構出具規模的預訂生態系。

FUNNOW集團共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，平台核心優勢在於成功出海，跳脫單一市場限制，將目光鎖定在擁有龐大年輕人口基數的大東南亞市場。藉由台灣在軟體與 AI 領域的研發實力，建立高黏著度的雙邊平台生態系，也觀察到消費者行為正在因為AI而改變，新世代消費者越來越習慣透過 AI 助理完成搜尋與決策。FUNNOW 集團率先掌握這個轉變，成為台灣與東南亞首家正式上架ChatGPT應用商店的餐飲預訂平台。提前布局「B2AI2C」商業模式，持續深化在區域市場的領先地位。

FUNNOW集團具有國內外多家股東陣容，包括NEC Capital、中華開發、富爾特、網路家庭及緯創等海內外上市公司外，以及Ascendo、ProFederal、Sparklabs 與達盈等國際知名創投。

集團在疫情後精準鎖定日本與東南亞的餐飲預訂商機，與日本USEN＆U-NEXT GROUP 旗下的海外旅客餐廳訂位平台「SAVOR JAPAN」策略合作並完成系統串接，並併購目前FUNNOW集團已串聯超過16,000家商家，為超過1,000萬名用戶提供多元、精選且高品質的生活體驗。隨著跨市場整合綜效發酵，海外市場營收占比已突破五成。

台新證券 資本市場 契約

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