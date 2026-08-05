外資回頭股匯雙漲 新台幣盤中飆升1.7角收32.315元

美國和伊朗協議露曙光，激勵美股創高，帶動台股大漲1250點收復季線，新台幣兌美元盤中勁揚逾1.7角，挺進32.2元，終場收在32.315元，強升1.32角，台北及元太外匯市場總成交金額28.395億美元。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟有望，國際油價應聲下滑，市場風險偏好回升，美股道瓊及標普500指數雙創新高，金融市場一掃陰霾。台股今天開高走強，盤中最高44980.31點，大漲1619.65點，是史上盤中第7大漲點；終場加權指數上漲1250.94點，收44611.6點。

地緣政治緊張局勢緩和，三大法人外資及陸資、投信、自營商今天同步買超，合計買超1004.06億元；其中，外資大舉回補903.08億元，創下歷史第3大單日買超金額。

外匯交易員指出，今天匯市方向明確，在美元走弱、台股勁揚、外資匯入3大因素聯合推動下，新台幣展現近期少見的強勁升勢。新台幣兌美元今天以32.42元開盤後，接連突破32.4、32.3元兩道關卡，直奔盤中高點32.274元，強漲逾1.7角。

匯銀人士分析，隨著股利發放的高峰漸漸過去，新台幣貶值壓力可望減輕，不過資金面仍是主宰新台幣匯率的關鍵因素，台股是否走出修正格局，重拾上攻動能，吸引外資匯入，是短線影響匯率的重點要觀察指標。

央行外匯局局長蔡烱民今天於外匯存底記者會上指出，雖然7、8月都有股利發放，但外資領取股利後不見得全數匯出，也有可能重新投入股市；以去年為例，7月新台幣也偏弱，但8月就轉為升值。