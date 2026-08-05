中信銀最新調查：過半單身族憂心長照支出和高齡失能無力財務自主

中信銀今日發布「2026家庭理財暨家庭型態大調查」，結果顯示，26.4%受訪者為「單身無子女」，已成為現代社會不可忽視的家庭型態，普遍持有現金存款、股票，且高達54.6%擔憂長照支出及高齡失智失能無法自主處理財務，卻僅有10.3%做好醫療或財務代理安排，理財方式相較於已婚有子女者封閉。

中信銀這份調查是針對40歲以上民眾深入調查，解密不同家庭型態下的財務防衛現況與需求。調查指出，每4人就有1人面對單身獨老問題；逾七成民眾雖已備專款，但由於長照與傳承準備不足，缺乏「具體行動」。

面對家庭間的「欲言又止」，中信銀建議藉由「TALK」進行雙向溝通、用知識打破僵局，儘早傳承規劃，完善退休準備、健康保障、資產守護到財富傳承，建立完整的樂齡理財藍圖。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠分享，「2026家庭理財暨家庭型態大調查」首度打破傳統單一的年齡世代劃分，改由「婚姻狀態」與「有無子女」兩大維度交叉分析，聚焦「已婚有╱無子女」、「單身有╱無子女」等四大族群。

交叉比對結果，「已婚有子女」展現最成熟且多元的資產配置，普遍持有現金存款、不動產、保險及股票，家庭成員對財務資訊的掌握度相對完整，此類家長對「子女教育金」的籌備充足度雖最高，但面對自身晚年的「醫療支出」與「長照支出」，卻呈現「重子女、輕老本」的財務失衡，過半缺乏具體行動。

相較之下，「已婚無子女」則具備較佳的財務管理能力，對財務資訊掌握度高，日常支出控管較能維持預算紀律，普遍持有現金存款、股票，資產以現金存款、不動產比重最大。

另一方面，26.4%受訪者為「單身無子女」，已成為現代社會不可忽視的家庭型態，普遍持有現金存款、股票，「單身有子女」則以現金存款、保險為主，兩者資產皆以現金存款、不動產比重較大，且都反映出對財務資訊透明度及資金配置規劃感受不足的情況。

值得一提的是，「單身無子女」名下重要文件、投資理財及銀行帳戶等資訊家人皆不知情，且高達54.6%擔憂長照支出及高齡失智失能無法自主處理財務，卻僅有10.3%做好醫療或財務代理安排，理財方式較為封閉。

觀察發現，已婚族群在資產多元化及財務管理表現較佳，而單身族群則較需加強財務規劃及風險準備能力。

藉由本次調查，中信銀行歸納出臺灣家庭面對傳承準備的「欲、言、又、止」四大現象，首先是「欲」求防備卻仍感空虛，77.2%民眾已規劃醫療專款、74.6%規劃退休生活費，卻有過半數規劃者坦言準備依然不充足；其次是避諱直「言」談錢，30.4%的調查者認為談錢還太早、29.6%則表示沒有顯著資產不需要談，導致家人間認知有落差。

資產配置方面，指出「又」與「止」的結構挑戰，資產「又」多「又」雜，以高資產且有子女的家庭為例，78.3%家長持有股票、84.2%擁有房產，其不動產在整體財富中的平均占比高達30.1%，超越現金存款的26.5%，重資產、輕現金的財富結構缺乏財務透明度，容易於傳承時引發稅務與分割糾紛。

最後是行動「止」於觀望，即使有半數國人深切憂慮老後失去財務自主權，但因缺乏理財或相關法令規範認知，導致遲遲無法行動。

面對家庭結構變革下的趨勢，中信銀行建議以「TALK」理財心法對接「三本一留」資產保障架構，以落實理財規劃，T（Target）盤點目標，規劃「存老本」，評估退休生活所需並進行退休金流試算，提早建立穩定且可對抗長壽風險的退休收入來源；A（Allocate）專款配置，實踐「補病本」，預先規劃醫療與長照預備金，避免健康風險侵蝕退休資產；面對財富延續的考驗，L（Legacy）明確傳承，落實「留傳承」，及早運用保險、信託及遺囑等工具規劃財富移轉，降低跨代溝通成本與繼承爭議；K（Keep）則以安養信託、意定監護等機制守住「護保本」，降低失能、失智或詐騙所衍生的財務風險，透過四大面向串聯支撐，同步檢視布局，守護家庭資產。