遠雄人壽進駐2026高齡健康產業博覽會 打造高齡金融照護新體驗

台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口持續攀升，退休規劃、健康照護及財務安全成為全民共同關注的重要課題。遠雄人壽將於8月7日至9日參與「2026高齡健康產業博覽會」，攜手「優照護」短期居家照護第三方平台服務，於台北世貿一館設置「高齡金融 × 健康照護新趨勢館」（攤位D525a），結合退休規劃、健康照護、防詐教育及互動體驗，協助民眾打造更安心、更幸福的退休生活。

遠雄人壽表示，保險的價值不只是風險保障，更希望成為民眾一生的金融照護夥伴。面對超高齡社會，公司持續推動高齡友善服務，透過退休理財、健康促進及金融防詐等多元面向，陪伴民眾提升財務韌性與生活韌性，實踐「保障人生、照顧未來」的品牌承諾。

今年展區特別規劃「來就免費喝咖啡」活動，並安排保險專家講座、防詐互動體驗及多項限量好禮，希望讓民眾在輕鬆交流中，獲得實用且貼近生活的退休知識。遠雄人壽總經理趙學欣表示：「退休規劃不是退休前才開始，而是人生每一個階段都應提前準備。希望透過這次博覽會，讓民眾從財務、健康到防詐一次學會，為自己及家人打造更有韌性的未來。」

遠雄人壽「開運富足」系列免費講座將於8月7日至9日，每日下午2時30分至3時10分舉行，由三位保險專家分享退休規劃重點：8月7日「聰明慢老學」由曾妍菁處經理分享退休財務規劃與資產配置心法，協助民眾提前做好人生下半場準備。8月8日「豐盛退休學」由詹玉萍區經理解析財富傳承及關鍵稅務觀念，協助資產穩健延續。8月9日「健康守護學」由王昶貿處經理分享健康保障與長照規劃，協助建構更安心的退休防護網。

除了退休規劃外，遠雄人壽也因應近年詐騙事件頻傳，推出「資產守護關鍵」LINE互動遊戲，民眾只要透過手機答題，即有機會抽中齊飛熊便利貼或數字油畫；現場完成指定任務及參與防詐宣導分享，還可獲得限量齊飛熊貼紙，寓教於樂，提升全民金融防詐意識。