快訊

國3竹山追撞事故釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞…婦人傷重亡

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

聽新聞
0:00 / 0:00

遠雄人壽進駐2026高齡健康產業博覽會 打造高齡金融照護新體驗

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽進駐2026高齡健康博覽會，打造高齡金融照護新體驗。圖／遠雄人壽提供
遠雄人壽進駐2026高齡健康博覽會，打造高齡金融照護新體驗。圖／遠雄人壽提供

台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口持續攀升，退休規劃、健康照護及財務安全成為全民共同關注的重要課題。遠雄人壽將於8月7日至9日參與「2026高齡健康產業博覽會」，攜手「優照護」短期居家照護第三方平台服務，於台北世貿一館設置「高齡金融 × 健康照護新趨勢館」（攤位D525a），結合退休規劃、健康照護、防詐教育及互動體驗，協助民眾打造更安心、更幸福的退休生活。

遠雄人壽表示，保險的價值不只是風險保障，更希望成為民眾一生的金融照護夥伴。面對超高齡社會，公司持續推動高齡友善服務，透過退休理財、健康促進及金融防詐等多元面向，陪伴民眾提升財務韌性與生活韌性，實踐「保障人生、照顧未來」的品牌承諾。

今年展區特別規劃「來就免費喝咖啡」活動，並安排保險專家講座、防詐互動體驗及多項限量好禮，希望讓民眾在輕鬆交流中，獲得實用且貼近生活的退休知識。遠雄人壽總經理趙學欣表示：「退休規劃不是退休前才開始，而是人生每一個階段都應提前準備。希望透過這次博覽會，讓民眾從財務、健康到防詐一次學會，為自己及家人打造更有韌性的未來。」

遠雄人壽「開運富足」系列免費講座將於8月7日至9日，每日下午2時30分至3時10分舉行，由三位保險專家分享退休規劃重點：8月7日「聰明慢老學」由曾妍菁處經理分享退休財務規劃與資產配置心法，協助民眾提前做好人生下半場準備。8月8日「豐盛退休學」由詹玉萍區經理解析財富傳承及關鍵稅務觀念，協助資產穩健延續。8月9日「健康守護學」由王昶貿處經理分享健康保障與長照規劃，協助建構更安心的退休防護網。

除了退休規劃外，遠雄人壽也因應近年詐騙事件頻傳，推出「資產守護關鍵」LINE互動遊戲，民眾只要透過手機答題，即有機會抽中齊飛熊便利貼或數字油畫；現場完成指定任務及參與防詐宣導分享，還可獲得限量齊飛熊貼紙，寓教於樂，提升全民金融防詐意識。

遠雄人壽 保險 健康

延伸閱讀

業界唯一！凱基人壽獲「保險信望愛獎」首座公司類「保險特殊貢獻獎」

專家教你保／爸爸們建「保」壘 滾動式配置

南科帶動金融需求 中國信託進駐安平開設台南最大分行

兆豐證券推出全新5D防詐遊戲 藝術與金融教育同行

相關新聞

7月底外匯存底5942.71億美元、月減28.81億美元 3變動主因曝光

央行公布7月底我國外匯存底金額為5,942.71億美元，連兩個月減少，較上月底減少28.81億美元。

【重磅快評】國票金轉骨生出昂貴雞肋是執行誰的意志？

公股介入國票金，今年5月董事會改選支持耐斯集團的陳冠舟出任副董事長，不僅少見，而且年薪更高達2000萬元，朝野立委都很有意見；藍委昨天提案要求財政部在改選時「不得支持非公股代表」，立法院長韓國瑜宣布照案通過，此事總算有了定調。只是財政部推遲併購，陳冠舟的任期是3年，納稅人得付他6000萬元，還真是昂貴的雞肋，財政部到底在執行誰的意志？

中信銀最新調查：過半單身族憂心長照支出和高齡失能無力財務自主

中信銀今日發布「2026家庭理財暨家庭型態大調查」，結果顯示，26.4%受訪者為「單身無子女」，已成為現代社會不可忽視的家庭型態，普遍持有現金存款、股票，且高達54.6%擔憂長照支出及高齡失智失能無法自主處理財務，卻僅有10.3%做好醫療或財務代理安排，理財方式相較於已婚有子女者封閉。

40歲以上每四人就有一人獨老 中信調查：逾七成備專款卻缺具體行動

中信銀行日發布《2026家庭理財暨家庭型態大調查》，針對40歲以上民眾調查發現，每4人就有1人面對單身獨老問題；逾七成民眾雖已備專款，但由於長照與傳承準備不足，缺乏「具體行動」。

新台幣表現領先多數亞幣 彭博：風向變了！多頭押注將轉升

新台幣匯率5日盤中走升，表現領先多數亞洲貨幣，主因為美國和伊朗有望針對荷莫茲海峽恢復通行達成協議，激勵美股與亞股大漲，彭博資訊指出，近來新台幣的各種利空因素逐漸消散，市場預期正轉為看升，短期貶破32.5元的下行風險料已有限，可能朝50日均線前進。

以為「不付款就不算成交」？投資人違約交割 最重恐關10年罰2億

「股票買貴了，後悔不想買，把交割帳戶的錢領走，交易就不算數了吧？」這個看似天真的想法，卻可能讓投資人付出昂貴的代價，而且就真的有人在社群上討論過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。