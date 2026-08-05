SJ 83z加開台北場 台新Richart卡友享優先購票權利、最高回饋3.3%

SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983]高雄場日前開賣即掀起搶購熱潮，台新銀行Richart卡友優先購及KKTIX全面開賣即吸引數萬名粉絲搶票，開賣當下隨即全數被搶購一空。因應粉絲熱情，接續將安排於11月21日登上桃園巨蛋開唱，讓北部粉絲也有機會參與這場期待已久的演出。台新銀行持續攜手主辦單位推出Richart卡友專屬優先購票權益，提供卡友搶先取得「2026 SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] in TAIPEI」門票的機會。

SUPER JUNIOR兩位同為1983年出生的成員利特、希澈組成83z分隊，今年展開亞洲巡迴FANCON TOUR，首站高雄場開賣即引發熱烈迴響，因此宣布加開臺北場。延續高雄場合作，台新銀行此次再度推出Richart卡友專屬購票禮遇，符合活動資格的Richart卡友可於指定時段優先購票；本次臺北場演唱會資訊已正式公布，Richart卡友可於8月25日下午2時至6時享有專屬優先購票權益，全面售票將於8月26日下午1時正式開賣。演唱會票價及座位資訊請參閱售票平台KKITX公告，相關售票辦法及規範依主辦單位公告為準。

除優先購票權益外，民眾持台新Richart卡切換「好饗刷」方案，至售票平台KKITX進行購票可享最高3.3%台新Point（信用卡）回饋，演唱會當天搭高鐵、計程車或餐飲、購物消費，刷台新Richart卡並切換指定權益方案，再享最高3.8%回饋。讓卡友在享受精彩演出的同時，也能體驗台新Richart卡帶來的多元生活金融服務。

台新銀行表示，台新Richart卡持續結合音樂、展演等多元娛樂場景，推出豐富的卡友專屬權益，陪伴卡友探索更豐富的生活體驗。未來也將持續攜手國內外熱門藝文娛樂活動，為卡友打造兼具便利與樂趣的金融生活及優惠服務。