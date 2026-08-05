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40歲以上每四人就有一人獨老 中信調查：逾七成備專款卻缺具體行動

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
中信銀行建議「TALK」心法，面對單身獨老理財危機。聯合報系資料照
中信銀行建議「TALK」心法，面對單身獨老理財危機。聯合報系資料照

中信銀行日發布《2026家庭理財暨家庭型態大調查》，針對40歲以上民眾調查發現，每4人就有1人面對單身獨老問題；逾七成民眾雖已備專款，但由於長照與傳承準備不足，缺乏「具體行動」。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠指出，調查顯示，「已婚有子女」展現最成熟且多元的資產配置，普遍持有現金存款、不動產、保險及股票，家庭成員對財務資訊的掌握度相對完整，此類家長對「子女教育金」的籌備充足度雖最高，但面對自身晚年的「醫療支出」與「長照支出」，卻呈現「重子女、輕老本」的財務失衡，過半缺乏具體行動。

相較之下，「已婚無子女」則具備較佳的財務管理能力，對財務資訊掌握度高，日常支出控管較能維持預算紀律，普遍持有現金存款、股票，資產以現金存款、不動產比重最大。

另一方面，26.4%受訪者為「單身無子女」，已成為現代社會不可忽視的家庭型態，普遍持有現金存款、股票，「單身有子女」則以現金存款、保險為主，兩者資產皆以現金存款、不動產比重較大，且都反映出對財務資訊透明度及資金配置規劃感受不足的情況。

值得一提的是，「單身無子女」名下重要文件、投資理財及銀行帳戶等資訊家人皆不知情，且高達54.6%擔憂長照支出及高齡失智失能無法自主處理財務，卻僅有10.3%做好醫療或財務代理安排，理財方式較為封閉。

觀察發現，已婚族群在資產多元化及財務管理表現較佳，而單身族群則較需加強財務規劃及風險準備能力。

面對家庭結構變革下的趨勢，中信銀行建議以「 TALK」理財心法對接「三本一留」資產保障架構，T（Target）盤點目標，規劃「存老本」，評估退休生活所需並進行退休金流試算，提早建立穩定且可對抗長壽風險的退休收入來源。

A（Allocate）專款配置，實踐「補病本」，預先規劃醫療與長照預備金，避免健康風險侵蝕退休資產。

面對財富延續的考驗，L（Legacy）明確傳承，落實「留傳承」，及早運用保險、信託及遺囑等工具規劃財富移轉，降低跨代溝通成本與繼承爭議。

K（Keep）則以安養信託、意定監護等機制守住「護保本」，降低失能、失智或詐騙所衍生的財務風險。

中信 獨老 中信銀行

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