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元大銀行新盛分行盛大開幕 深耕新莊豐盛客戶未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行新盛分行盛大開幕，深耕新莊地區，以專業金融服務陪伴客戶豐盛未來。圖／元大銀行提供
元大銀行新盛分行盛大開幕，深耕新莊地區，以專業金融服務陪伴客戶豐盛未來。圖／元大銀行提供

元大銀行持續優化服務據點布局，正式於新北市新莊區中正路387號設立新盛分行，並以「元盛新莊，共創豐盛未來」為開幕主題，深化新莊地區服務網絡。元大金控集團長期深耕在地市場，累積深厚的客戶基礎與信賴關係，新盛分行之設立，除進一步擴大服務量能，更結合元大證券新盛分公司的資源，提供涵蓋存放款、財富管理、退休規劃、保險諮詢及數位金融等全方位服務，滿足客戶不同的金融需求。

新盛分行座落於新莊重要生活圈，鄰近輔仁大學，周邊匯聚成熟商圈、住宅聚落與文教資源，生活機能完善，並具備蓬勃發展潛力。近年來，新莊隨著交通建設持續完善、商業活動日益活絡，逐步發展為新北市重要的生活與經濟重心之一。元大銀行看好新莊區域發展潛力，藉由新據點的設立，提供更貼近在地需求的金融服務，陪伴客戶與城市共同成長。

理財最大的優勢來自於時間，愈早建立正確的財務觀念並展開規劃，愈能讓每一分努力隨著時間累積而發揮複利價值，如同種子逐步扎根、成長茁壯。財富管理的價值，不僅在於資產的累積，更在於為人生創造更多選擇的可能。為歡慶新盛分行開幕，元大銀行特別推出「元盛新莊．創富列車」系列講座，以「共創豐盛未來」為主軸，透過財富管理、退休規劃、資產配置、稅務規劃及市場趨勢等主題分享，推廣正確理財觀念與金融知識，將今日的規劃轉化為未來的選擇權，從容迎接人生各階段的重要里程碑。

元大銀行相信，金融的價值不僅在於提供多元且便利的金融產品與服務，更在於協助客戶妥善規劃長遠的資產配置。展望未來，元大銀行新盛分行將秉持「以客戶為中心」的服務理念，持續深耕新莊，結合集團資源、專業團隊及數位金融服務，打造兼具專業、效率與溫度的金融據點，持續以專業金融服務陪伴客戶穩健成長，與新莊共同邁向豐盛未來。

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