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打造健康永續職場 凱基金控舉辦首屆匹克球運動會凝聚向心力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基高階主管與高雄鼓山國小、宜蘭公館國小學童配對雙打賽，跨世代合作體驗匹克球樂趣。圖／凱基金控提供
凱基高階主管與高雄鼓山國小、宜蘭公館國小學童配對雙打賽，跨世代合作體驗匹克球樂趣。圖／凱基金控提供

凱基金控（2883）積極打造健康永續職場，日前在台大綜合體育館舉辦首屆「凱基盃匹克球運動會」，祭出總獎金10萬元，吸引超過230名集團員工及親友響應。員工跨公司、跨部門組隊切磋、親子同樂，歡笑聲與加油聲不斷，充分展現凱基人的熱情與活力，也加深員工、家庭與企業之間的凝聚力。

近年快速興起的匹克球運動，結合羽球、網球與桌球特色，因節奏快、容易入門，且適合不同年齡層參與，逐漸成為全球熱門的新興運動。凱基金控首屆匹克球運動會除了揮拍競技，更融入公益元素，特別邀請宜蘭公館國小桌球隊、高雄鼓山國小羽球隊小選手，與集團高階主管合作組隊，其為凱基金控旗下中華開發文教基金會「我們班的小飛象」優勢人才培育計畫中長期支持的對象。跨世代同場揮拍，讓孩子們透過運動拓展視野，也為賽事增添更多溫度。

凱基金控執行副總經理顏志堅表示，公司始終相信，健康快樂的員工，是企業最重要的競爭力。對凱基金控而言，照顧員工的健康不只是提供福利，更希望透過多元活動，鼓勵員工建立健康生活習慣，增加彼此互動機會，讓健康、合作與共好的文化融入日常。

為了迎接這場匹克球運動會，中華開發文教基金會自去年起成立匹克球社團，並陸續舉辦多場新手體驗課程，短短半年時間，超過200名員工接觸並投入這項運動。不少員工更主動邀請親友、客戶一起揮拍，讓運動從職場延伸至生活圈，逐漸成為集團員工交流的新模式。

有參與活動的投信員工提到，平常工作中較少有機會和不同單位往來，透過一起練習、比賽，認識更多夥伴，也讓彼此合作更有默契；也有銀行的員工分享，帶著孩子參加公司活動，不但體驗運動、參與遊戲，還能和家人一起留下回憶，是很珍貴的經驗。

精彩賽事之外，現場也安排匹克球主題趣味遊戲及造型鑰匙圈手作體驗，讓未參賽員工也能攜家帶眷同樂。凱基金控長期推動健康職場文化，從成立超過40個常態性運動社團、連續五年舉辦每日萬步健走「KGI Walker」，到此次匹克球運動會，持續鼓勵員工將健康融入生活，未來也會透過更多元的活動，以實際行動落實永續職場承諾，與員工、家庭及社會共同營造充滿活力的幸福職場。

凱基 匹克球 運動

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