全台保經業之冠 磊山保經勇奪保險信望愛獎7項榮耀

有「保險界奧斯卡」美譽的第28屆保險信望愛獎4日舉行頒獎典禮，磊山保經一舉榮獲7項殊榮，總獲獎數高居全台保險經紀人公司之冠。獎項橫跨公司、外勤單位及個人三大類別，包括公司類「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」；個人獎項則由董事長李佳蓉榮獲「最佳保險成就獎」；總公司稽核室副總經理劉繼梅榮獲壽險內勤組「最佳專業顧問獎」；外勤單位由台中營運處與御謙特許分行榮獲「最佳通訊處獎－壽險組」；御謙特許分行執行業務副總經理黃仁志榮獲壽險外勤組「最佳專業顧問獎」。

磊山保經從企業經營、組織發展到第一線服務全面獲得肯定，不僅創下保經業最佳成績，更印證磊山多年深耕專業、人才培育與公益實踐，已轉化為企業競爭力與社會影響力。

磊山保經以「胸懷大愛、傳承大業，成為金融保險業的典範」為願景，長期秉持利他精神，將人才培育、保險專業與社會責任落實於企業經營之中。多年來，磊山持續整合資源投入帶狀公益，透過長期陪伴與跨界串聯，讓公益從單向捐助走向培力與共好。2025年舉辦《你．我．我們》音樂會，串聯藝人、公益團體與社會大眾，讓長期深耕的公益團體被更多人看見，也獲得持續發展的支持，榮獲本屆「最佳社會責任獎」肯定。

在保險專業方面，磊山今年再度榮獲「最佳保險專業獎」。磊山保經業務總經理林世德表示：「磊山以『五大賦能』為核心，結合完善的後勤資源與人才發展制度，並於2025年升級培訓體系，導入學程與學分機制，協助夥伴從基礎保障、需求分析到高階傳承規劃，逐步建立符合市場變化與客戶需求的專業能力。」林世德進一步表示，2026年上半年，磊山FYC較去年同期成長39.2%，共有148位夥伴業績突破百萬元、4位突破千萬元，同時也是全球唯一連續10年蟬聯「IDA國際龍獎百人團隊」的保經公司，展現磊山不僅持續提升保險專業，更致力打造能讓夥伴長遠發展的人才平台。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山相信，企業的成長不只來自規模與績效，更來自是否能夠成就人才、回應社會，並為產業帶來長遠而正向的影響。這樣的經營理念，不僅帶領磊山在人才發展、專業實力與企業規模上持續成長，也讓董事長李佳蓉榮獲本屆「最佳保險成就獎」。這不僅是對其37年保險生涯的肯定，更彰顯一位企業領導人長年堅持的理念，已轉化為企業發展與社會影響的具體成果。

除了企業與領導者獲得肯定外，磊山長年深耕的人才培育成果，也展現在各個專業領域。榮獲最佳專業顧問獎－壽險內勤組的稽核室劉繼梅副總經理，導入AI稽核輔助系統與電子化作業，讓稽核從事後查核進一步提升為事前預防並持續優化，將磊山內稽內控的嚴謹完整落實，為企業穩健經營及客戶權益建立堅實防線。

此外，台中營運處與御謙特許分行雙雙榮獲最佳通訊處獎，御謙特許分行黃仁志執行業務副總經理亦榮獲最佳專業顧問獎－壽險外勤組，展現磊山從總公司制度、組織經營到第一線客戶服務的專業實力，也反映企業理念已落實於各層級，形成持續培育人才與穩健發展的正向循環。

磊山保經總經理許弘偉表示，這次能夠在內外勤各獎項都獲得這麼多肯定，對磊山而言，是一份榮耀，也是一份責任。每一座獎項背後，都是夥伴長期精進專業、用心服務，以及客戶持續信任的累積。磊山始終相信，保險事業要走得長遠，不能只看短期成果，而要以可大、可久、可敬的經營思維，持續深化文化、制度與人才平台。磊山也長期透過人文講堂、公益參與，陪伴夥伴在專業能力之外，養成同理心與人文素養，期盼每一位選擇磊山的夥伴，都能在事業精進的同時，實踐屬於自己的圓滿人生。

展望未來，磊山將持續秉持「在一起，更美好」的企業精神，持續堅持守護家庭、安定社會的保險本質，並透過長期陪伴與資源整合，攜手客戶、夥伴與公益團體持續創造正向循環，讓每一份專業與善意，都成為推動社會前行的力量。