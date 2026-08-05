搶攻高資產市場版圖 國泰世華銀攜手凱雷獨家引進全球私募股權策略

洞察全球高資產客戶對資產配置及另類投資需求，國泰世華銀行2026年7月攜手全球領先的另類投資管理機構凱雷（Carlyle），於高雄資產管理專區全台獨家引進「凱雷私募股權策略（Carlyle Private Equity Partners Strategy，簡稱CPEP Strategy）」。

國泰世華表示，凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）透過單一投資平台，串連凱雷全球私募股權策略（Carlyle’s Global Private Equity Platform）及凱雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）私募二級市場投資機會，布局涵蓋大型併購、國際私募股權、成長型投資、機會型策略，以及二級市場投資等多元領域。此商品由凱雷擔任基金投資管理機構，富盛證券投顧擔任高雄資產管理專區委任機構，協助產品引進、投資人服務等，並由國泰世華銷售，提供台灣高資產客戶可接軌國際級私募股權投資平台。凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採專業團隊主動管理，依市場環境與投資機會進行動態配置，協助高資產客戶參與全球私募股權市場，打造兼具多元配置與長期資本增值潛力的投資組合。

相較傳統封閉式私募股權基金分期出資、資金鎖定期間較長，凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採常青型架構，具備每月申購及季度贖回機制特性，且投資人於申購後即可參與既有投資組合，大幅提升資金運用彈性。同時，此商品透過跨產業、跨區域配置，有助高資產客戶掌握不同市場的成長機會。

國泰世華觀察，隨全球經濟成長動能逐步轉向創新科技、數位轉型、醫療健康與能源轉型等長期趨勢，具備主動價值創造能力的私募股權投資，已成為全球機構法人與高資產客戶資產配置的重要。相較於公開市場，私募股權投資更能深入參與企業成長歷程，透過策略規劃、營運優化及產業資源整合，創造長期價值，為投資人提供有別於傳統股債市場的報酬來源。

凱雷於全球私募股權領域擁有超過35年投資經驗，長期深耕企業價值創造，除提供資金支持外，更透過產業專家、營運顧問及全球資源網絡，協助企業提升營運效率與市場競爭力。近年投資布局涵蓋全球醫療健康、科技服務、工業製造及消費品牌等領域，展現其於企業轉型與價值提升方面的專業實力。

國泰金控（2882）作為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神，發展資產管理成為銀行、保險外的第三事業引擎，透過旗下子公司推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華於高雄資產管理專區積極導入具國際競爭力的另類投資商品，建構涵蓋私募股權、私募信貸、基礎建設、不動產及避險基金等完整另類投資平台。未來，國泰世華亦將持續秉持「以客戶為中心」的理念，結合全球頂尖資產管理機構與專業研究團隊，提供更多元且具前瞻性的資產配置解決方案，協助高資產客戶在快速變動的全球市場環境中，建立兼顧成長潛力與資產韌性的長期投資組合。