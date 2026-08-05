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讓藝術與金融教育同行 兆豐證券推全新 5D 防詐遊戲 守護民眾財產安全

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（中）與同仁於「2026東海岸大地藝術節」防詐宣導攤位前合影，共同推廣金融教育與防詐觀念。兆豐證券提供
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（中）與同仁於「2026東海岸大地藝術節」防詐宣導攤位前合影，共同推廣金融教育與防詐觀念。兆豐證券提供

兆豐證券連續三年支持由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦的「東海岸大地藝術節」，今年再次於活動現場設置防詐宣導攤位，將金融教育帶進藝術場域。

隨藝術節7月場次吸引超過9,000人次參與，也讓更多民眾在欣賞山海美景與藝文展演的同時，提升識詐、防詐意識。

在7月31日企業贊助場活動中，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君親自出席表示，臺東擁有豐富的自然景觀與多元文化，很榮幸能以實際行動支持在地藝文發展。今年藝術節以「身即海洋」為主題，強調人與自然共生共好的精神，也與兆豐證券長期深耕地方、推動永續發展的理念相互呼應。

陳佩君也提醒，近年股票市場熱絡，更要留意詐騙集團以假投資、假投顧、假名人推薦或聲稱高報酬等手法進行誘騙，呼籲民眾在面對各類投資訊息時應保持警覺，切勿輕信來路不明的投資機會，建立正確的金融知識與風險意識，降低受騙風險。

為提升宣導成效，兆豐證券今年特別推出全新防詐互動遊戲「5D機智防詐大作戰」，以臺灣證券交易所倡導的5D防詐概念為基礎，設計貼近日常生活的詐騙情境題目，現場吸引民眾踴躍參與，透過線上答題認識常見詐騙手法及正確應對方式，提升識詐、防詐能力。

近年來，兆豐證券持續推動金融教育，透過校園宣導、社區推廣及多元公益活動，協助不同族群建立正確的金融知識與風險意識。未來也將持續結合文化、教育與公益資源，以更多元的方式深化金融教育推廣，攜手社會各界共同打造更安全、更具金融韌性的生活環境。

兆豐 藝術 財產

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