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元大金控攜供應鏈共創永續未來 「以大帶小、優先培力」推動綠色循環
元大金控（2885）持續深化供應鏈永續治理，舉辦2026年度第二次供應商ESG交流會，以「綠色循環、永續元大」為主題，秉持「以大帶小、優先培力」精神，邀集供應鏈夥伴共同交流，聚焦循環經濟、綠色採購及供應鏈永續實務，協助掌握淨零轉型趨勢，提升供應鏈韌性，共同推動產業綠色轉型。
ESG交流會邀請環境部分享全球循環經濟政策、產業轉型趨勢及相關法規發展，並邀請睿禾金碳集團分享企業實務經驗，從綠電採購、資源回收及友善產品採購等循環經濟面向，說明如何將永續理念融入日常營運，降低環境風險並創造循環經濟價值。
元大金控也於會中分享集團推動資源循環的成果；自2025年起，元大證券響應華碩文教基金會再生電腦數位培育計畫，累計回收逾400件桌上型及筆記型電腦、液晶顯示器及電視等設備，經整新後捐贈予弱勢團體再利用，延長設備使用壽命，換算約減少5.984公噸二氧化碳排放量，相當於少砍伐498顆樹木。此外，活動並透過分組討論及「永續行動牆」互動設計，邀請供應商分享可於企業內部推動的循環經濟行動，凝聚跨產業合作共識。
元大金控響應環境部「袋袋箱傳-二手袋循環平台」政策，今年5至6月期間，集團共募集約5,800個二手袋，全數捐贈予建國假日花市等單位，延續資源使用價值。元大金控連續15年獲得台北市政府「績優綠色採購企業」表揚，將持續優化供應鏈永續管理機制，擴大綠色採購與資源循環實踐，透過與供應商長期合作，共同推動產業朝低碳轉型與永續發展方向邁進。
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