台美集保結算機構深化合作 強化複委託交割安全與公司行動服務

因應國人投資美國證券規模持續成長，以及美國市場加速推動延長交易時間，臺灣集中保管結算所7月28日由董事長林丙輝率團，偕同富邦證券、永豐金證券等國內主要複委託證券商，拜會美國證券集中保管結算公司（The Depository Trust & Clearing Corporation, DTCC），並與CEO Mr.Frank La Salla及資產服務、數位資產等相關團隊，共同就美股24小時、每周五天結算服務、交割安全、公司行動（Corporate Actions）等議題進行交流。

林丙輝表示，美國市場制度及後台基礎設施的作業變革，與台灣複委託市場密切相關。隨著美股交易時間延長為每日23小時，加上T+1交割制度，讓成交後對帳、資金調度、帳務日結以及影響次日交易的公司行動處理等作業時間大幅縮短。此行藉由拜會NYSE、Nasdaq及DTCC，取得美國市場第一手最新訊息，掌握美國後台基礎設施的最新發展，進一步提升複委託保管交割作業效率。

DTCC表示，其已自今（2026）年6月28日起，將結算交割服務延長為每週5日、每日24小時運作，讓亞洲時段產生的隔夜成交，可以縮短成交後納入集中結算保證CCP的時間。透過提早掌握交易、擴大淨額處理及導入集中交易對手保障，可降低對手方風險，並提升隔夜交易的透明度及市場韌性。

不過，現階段美股交易所朝23/5發展，DTCC結算服務亦進入24/5，但證券與款項交割仍維持T+1週期及既有截止時間。對台灣複委託證券商而言，除確認前端能否下單外，更須掌握美國上手證券商的交易日切換、晚到交易、交割檔案及例外處理方式。

林丙輝指出，延長交易真正的關鍵，不僅在於增加投資人的交易時段，更要確保成交後的結算、交割、保管及帳務處理能夠安全銜接。集保結算所將持續與國內證券商及境外保管銀行共同檢視並優化相關流程，確保市場服務時間延長的同時，交割安全及投資人權益也能同步提升。

公司行動是跨境證券服務中最複雜、也最容易受到時差影響的作業之一。股票分割、反向分割、合併、換股、股利及破產重整等事件，經常涉及多項條件及不同生效日期；若事件比例、證券代號或權利內容較晚確認，可能壓縮國內證券商通知投資人及辦理帳務調整的時間。DTCC於會中說明，目前正推動發行人公告數位化，規劃由發行人透過標準化管道提交公司行動資料，並將既有PDF文件及自由文字內容，轉換為機器可讀的結構化欄位，以減少市場機構重複解讀及反覆查證。其目標是縮短資料處理時間，使多數公司行動事件可於收件後數小時內提供市場使用。

林丙輝表示，集保結算所規劃與DTCC深化合作，直接取得DTCC公司行動資料，目的不只是改善單一機構的作業，而是將美國市場的結算交割及資料服務能力，轉化為整個臺灣複委託市場可以共同運用的基礎設施。

對複委託證券商而言，由集保結算所統一介接及整理DTCC資料，可建立一致的事件代碼、通知格式、作業期限及版本管理機制，此舉有助減少人工核對及重複作業，降低系統建置成本與營運風險，使各證券商都能使用相同品質的市場基礎服務。

林丙輝指出，集保結算所將持續深化與DTCC、全球保管銀行及國內複委託證券商的合作，並以安全、效率及投資人權益為核心，持續強化跨境保管及交易後服務，讓國內投資人參與國際市場時，不僅有更多元的交易機會，也能享有更即時、穩定且與國際接軌的證券服務。