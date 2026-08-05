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中信產公告最新赴日旅遊不便險變動
中信產險最新公告，因受颱風影響，本公司自115年8月5日12時起，暫停受理生效日或結束日為115年08月06日00時起至115年08月08日23時59分止旅遊地區為沖縄之各通路「中國信託產物個人海外旅行綜合保險」及「中國信託
產物樂悠遊個人旅行綜合保險」之旅遊不便險，造成不便，敬請見諒。
，公告指出因颱風影響致班機延誤或取消，持本公司「中國信託產物個人海外旅行綜合保險」及「中國信託產物樂悠遊個人旅行綜合保險」之保單者得申請延長保期，相關規定與線上申請方式，請於最新消息查看更多資訊。
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