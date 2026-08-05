貝萊德：期待8月夏季交易清淡的投資人恐怕要失望了 公債避險功能減弱

貝萊德智庫指出，期待8月能迎來夏季平靜期的投資人，恐怕要失望了。AI、油價與公債殖利率正傳達同一項訊息：稀缺正在形塑市場，並使借貸成本維持在較高水準。對投資人而言，公債的角色已然轉變，避險功能減弱，收益貢獻提高。

貝萊德分析，油價隨中東衝突的每一次轉折劇烈震盪，AI相關的財報與支出計畫則帶動股市大幅波動，加上公債殖利率重新走高，這些發展再次印證貝萊德長期以來的觀點，也就是說，在一個由供給稀缺所打造的世界中，通貨膨脹與借貸成本都將維持在較高水準。

聯準會（Fed）7月底決定維持利率不變，貝萊德指出，在Fed會議之後，美國2年期與30年期公債殖利率曲線趨於陡峭，反映市場對通膨的疑慮升溫，以及對Fed將如何因應通膨的不確定性。這並非新現象，全球長天期債券殖利率重新走高，已走了相當長的一段路。

貝萊德指出，美國10年期公債殖利率已從六年前的不到1%，攀升至今日的近5%。德國10年期公債殖利率近期觸及15年新高，日本10年期公債殖利率則自1990年代中期以來首度逼近3%。

貝萊德表示，推升債券殖利率走高的結構性力量，已醞釀數年，並在今年進一步強化。殖利率走高，同時改變了公債在投資組合中的角色，以及投資人可掌握的機會範圍。公債作為投資組合中避險工具的效果已不如以往。五年來，美國股票與10年期公債的每日報酬相關性平均為7%，相較之下，疫情前十年為 -43%。

儘管如此，貝萊德認為，殖利率走高也創造出具吸引力的收益機會。目前全球債市中，已有超過80%的債券殖利率高於4%，相較之下，疫情前十年僅約 20%。

貝萊德指出，如果要建構持續性收益，與其進一步延伸至殖利率曲線的長端，不如布局短天期與中天期美國公債、當地貨幣新興市場債、短天期歐元區債券、機構房貸抵押證券（MBS）、部分現金流穩健的公開與私募信用債等。