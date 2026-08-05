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富達：Fed 按兵不動 市場波動恐成主席華許的新常態？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）7月決定利率維持不變，富達國際指出，政策不確定性與市場波動維持高檔，可能成為Fed主席華許時代的新常態。全球經濟及企業仍維持韌性，投資宜以基本面穩健的優質企業為核心，搭配具收益特性的全球股息策略與優質債券。

富達分析，Fed這次決策整體呈現中性偏鷹基調。政策利率維持不變，符合市場預期，但三名官員投下反對票，顯示決策官員對是否需要進一步緊縮仍存在分歧。華許重申致力於將通貨膨脹降至2%的目標，並進一步指出殖利率上升及金融環境收緊，已在一定程度上發揮政策緊縮作用，分擔部分原需升息達成的政策效果。

富達認為，這次決策凸顯華許時代的政策特色，也就是在缺乏明確政策框架與前瞻指引的情況下，Fed將更依賴即時經濟數據及金融環境變化進行判斷。華許並未給予明確的政策指引，這代表市場可能頻繁調整對政策路徑的預期，利率與資產價格也更容易隨數據及官員言論波動。

富達認為，全球經濟基本面維持韌性，金融環境仍支撐成長。從各國經濟成長率預測來看，主要經濟體成長趨勢大致穩定。美國2027年經濟成長率穩定維持於約2.2%，歐元區可望由2026年第1季的0.5%逐步回升至2027第4季1.3%，英國則由0.9%升至1.4%，顯示主要經濟體景氣並未因高利率環境而明顯放緩，企業投資與終端需求仍具一定支撐力。

儘管市場擔憂通膨反覆可能影響央行政策路徑，但高盛金融情況指數顯示，美國、英國及日本指數仍位於99.0至99.5區間，較2025年中明顯改善。整體金融條件維持寬鬆水準，反映資金環境仍有助支撐經濟活動與企業融資需求。

展望後市，富達指出，不論是地緣政治風險、央行利率路徑不確定性、市場的高度預期都對金融市場帶來波動，但企業強勁的基本面及經濟維持韌性仍提供市場支撐。

富達強調，AI依然是全球投資人最關注的長期成長主題，但投資邏輯已逐步從題材驅動轉向以可預期的強勁獲利成長帶動，未來投資機會將更集中於具有明確獲利成長的企業。

Fed 華許 市場

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