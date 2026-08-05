【重磅快評】國票金轉骨生出昂貴雞肋是執行誰的意志？

公股介入國票金，今年5月董事會改選支持耐斯集團的陳冠舟出任副董事長，不僅少見，而且年薪更高達2000萬元，朝野立委都很有意見；藍委昨天提案要求財政部在改選時「不得支持非公股代表」，立法院長韓國瑜宣布照案通過，此事總算有了定調。只是財政部推遲併購，陳冠舟的任期是3年，納稅人得付他6000萬元，還真是昂貴的雞肋，財政部到底在執行誰的意志？

賴政府為防堵旺旺集團掌控國票金，財政部年初協調第一金、兆豐金等公股行庫及四大基金共投入近百億元收購國票金股權，全面推動國票金「民轉公」；為求勝算，還暗中與耐斯集團結盟拿到8%委託書，公股則承諾支持陳冠舟出任虛位的副董事長。但由於年薪達2000萬元，即使是公股金控董事長也瞠乎其後，引發外界極大反彈。

陳冠舟人事案最大的問題是政府花100億元公帑吃下民營的國票金，如果是要推動併購是轉骨壯大公司、強化治理，其實是可以說服社會大眾；但財政部什麼都沒做，不僅看不到併購時程，反而急著推選民股代表擔任副董事長，然而國票金規模小，獲利敬陪末座，政府卻急設副董事長，年薪還是公股金控董座的好幾倍，除了酬庸，還有其他的理由嗎？

財政部沒有執行過「公股主導併購純民營金融機構」的案例，過去多為「公公併」或者「民併公 / 公股釋股民營化」，財政部長莊翠雲今年首度在立法院專題報告中將「公民併」列入中長期規劃，並以推進「公股投信四合一」及國票金控的後續處理為觀察指標，但為了一個副董職位打亂步調，後續如何推進？令人難以樂觀期待。

立委昨天的提案其實是為莊翠雲小小解套，在外界一致反對國票金肥貓副董的聲浪中，這個提案限制財政部未來在公股事業改選時「不得支持非公股代表」，韓國瑜敲槌通過，正是給了財政部「抗拒」高層意志的最佳武器，就看財長要如何接招了。

既然國票金已變身實質公股金控，雖公司組織章程中提到必要時選定副董事長，但是章程不是萬年鐵律，國票金股票上市，章程自可修改，在實務上不少上市公司也常因應法令更新、公司治理或經營權規劃而進行修訂章程，別說國票金就改不了。

如果說公司組織章程修改須過三分之二股東門檻，不易達成，但現有章程也沒有提到副董事長能拿多少薪酬，年薪2000萬元是由薪資報酬委員會審議、提交到董事會表決，既然泛公股已奪下15席董事中的8席，要刪減肥貓副董的超高薪酬又何難之有？

莊翠雲談到國票金併購時振振有辭，表示前提是「公司治理要先上軌道，提升經營績效，下一步當然要兼顧相關法規、市場機制....」，如果公股金控能拿掉一年可能代理董事長沒幾天的肥貓副董，一年省下2000萬元，不正是上軌道、提升經營績效的第一步？

陳冠舟在民進黨高層意志的主導下坐上公股金控副董寶座，不知是否心虛。但府院在朝野都有意見、輿論反彈之際也開始推動薪酬改革，陳冠舟未來可能面臨減薪或逼退壓力；之前民進黨是藉耐斯之力阻絕旺旺，但耐斯也布局大陸，早期集團總裁還是國民黨中央委員，民進黨佈建的防線也不是那麼清晰，財政部既已拿下國票金，就應好好完成這個公併民首案，為賴政府留下一個難得的政績。