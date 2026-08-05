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美伊局勢露曙光 新台幣強升逾1.7角股匯同步狂飆

中央社／ 台北5日電

美伊緊繃局勢緩和，荷莫茲海峽近日有望開放，大大提振市場信心，美股收盤齊揚，台灣股匯市今天同步攻高，台股盤中大漲逾1600點，新台幣兌美元強升逾1.7角，挺進32.2元。

美國財長貝森特（Scott Bessent）受訪時表示，美國與伊朗可能在4日或5日達成協議，以重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並恢復「自由通行」。

美伊協議露曙光，美股道瓊及標普500指數創高，激勵台股今天開盤跳空大漲，盤中最高44980.31點，大漲超過1600點。

新台幣兌美元今天以32.42元開盤後，由於美元走弱、台股勁揚、外資匯入等利多齊聚，匯價啟動強勁升勢，接連突破32.4元、32.3元兩道關卡，最高升抵32.274元，強漲1.73角。

美伊 股匯 新台幣

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