美伊局勢露曙光 新台幣強升逾1.7角股匯同步狂飆

公股介入國票金，今年5月董事會改選支持耐斯集團的陳冠舟出任副董事長，不僅少見，而且年薪更高達2000萬元，朝野立委都很有意見；藍委昨天提案要求財政部在改選時「不得支持非公股代表」，立法院長韓國瑜宣布照案通過，此事總算有了定調。只是財政部推遲併購，陳冠舟的任期是3年，納稅人得付他6000萬元，還真是昂貴的雞肋，財政部到底在執行誰的意志？

2026-08-05 12:00