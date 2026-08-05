全台毛孩突破320萬！磊山保經揭寵物投保三大迷思

隨著少子化與高齡化浪潮席捲台灣，毛孩已從陪伴角色升格為不可或缺的家庭成員。根據農業部發布去年度最新統計資料，全台家犬與家貓總數已正式突破320萬隻，寵物保險也成為飼主分散醫療支出風險的防護網。對此，磊山保經高雄營運處協理葉美珍揭露民眾對寵物保險仍存在三大迷思，一是有買就一定理賠，二是投保後皆可續保，三是確診後再買即可。

隨著獸醫醫療技術精進，急診、重大手術及慢性病治療費用水漲船高，突如其來的醫療支出儼然成為許多家庭面臨的財務新挑戰。針對此現象，葉美珍指出，現代家庭的風險管理觀念正經歷變革。過去民眾多聚焦於人身保險，如今有越來越多飼主意識到，應將毛孩納入整體家庭風險規劃中，在風險發生前透過健康管理與保險工具，降低醫療衝擊。

葉美珍以親身經歷分享，自己飼養的15歲貴賓犬因罹患糖尿病，近三年來需持續注射胰島素控制病情；家中貓咪也曾因尿道阻塞兩度住院，累積醫療費高達8萬元；另一隻貓咪則因突發呼吸困難入住氧氣病房，短短一周費用即突破5萬元。

「真正讓飼主承受巨大壓力的，往往不是一次性的費用，而是疾病發生後，無法預期還需要治療多久、投入多少資源。」葉美珍坦言，當毛孩成為家人，面臨重大傷病時，飼主思考的不再是「要不要救」，而是「財務上有沒有能力提供需要的治療」。因此，建立預防性的風險管理思維至關重要。

葉美珍觀察，目前多數民眾對寵物保險仍存在三大認知迷思：一是有買就一定理賠，容易忽視不同保單在既往症、等待期及除外責任上的規範；二是投保後皆可續保，民眾經常未注意各商品在首次投保年齡、最高續保年齡及續保條件（如非保證續保）的差異；三是確診後再買即可，但若毛孩已確診疾病才投保，該病症通常會被列為既往症而無法理賠，且新投保均有等待期限制。

葉美珍提醒，挑選寵物險時切忌單看保費高低，應先確認「疾病、意外、門診、住院、手術」等保障範圍，再依序比較理賠限額、自負額比例、等待期天數與續保條件，才能精準符合實際需求。

磊山保經建議，保障思維應與家庭財務規劃同步升級，建立「健康管理、日常照護、醫療預備金、保險保障」四大風險管理觀念，將寵物保障納入整體家庭保障架構，而非等到疾病或意外發生後才因應。由於寵物險仍有自負額及理賠額度等限制，醫療預備金與保險保障應相互搭配，並把握毛孩年輕健康時及早規劃，透過完善的保障配置，降低突發醫療支出對家庭財務的衝擊，讓毛孩與家人都多一份安心。