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新台幣表現領先多數亞幣 彭博：風向變了！多頭押注將轉升

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
新台幣匯率5日盤中走升，表現領先多數亞洲貨幣。路透
新台幣匯率5日盤中走升，表現領先多數亞洲貨幣。路透

新台幣匯率5日盤中走升，表現領先多數亞洲貨幣，主因為美國和伊朗有望針對荷莫茲海峽恢復通行達成協議，激勵美股與亞股大漲，彭博資訊指出，近來新台幣的各種利空因素逐漸消散，市場預期正轉為看升，短期貶破32.5元的下行風險料已有限，可能朝50日均線前進。

彭博資訊報價顯示，新台幣兌美元5日盤中勁升0.5%，報新台幣32.298元兌1美元，表現在亞洲貨幣名列前段班。

彭博資訊指出，新台幣1個月期無本金交割遠匯（NDF）換匯點折價幅度4日一度擴及去年11月以來最大，同期限的選擇權風險反轉（RR）也大幅下跌，可能暗示新台幣的投機部位已由空轉多，也可能是台灣實體經濟和對外投資部門開始增加對新台幣空頭部位的避險，都顯示新台幣貶值預期大幅減輕，朝升值預期前進。

這種轉變有好幾個因素使然。在國內，台灣企業股利發放高峰期過去、台股重拾漲勢有利於跨境資金流入增加，基本面上市場對經濟表現看法樂觀，升息預期升溫。

在外部，美國聯準會（Fed）7月決議按兵不動、日美聯手推升日圓、南韓拉抬韓元匯率，帶動美元對多數主要貨幣下跌，美國財長貝森特也不願見到超貶的亞幣，都有利於新台幣走勢。

近期新台幣匯率在公股銀行尾盤美元賣盤協助下，站穩32.5元強方，也引導了市場預期。

新台幣 彭博 新台幣匯率

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