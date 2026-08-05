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富邦金控宣布捐款1億日圓 助日本熊本震後重建

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

日本熊本地區日前遭受強烈地震襲擊，造成當地嚴重災情與民生基礎設施受損。富邦金控（2881）5日宣布，秉持「人飢己飢、人溺己溺」的無國界關懷精神，將捐贈 1億日圓協助災後救援、受災居民生活安置及地方重建工作，期盼發揮金融業的社會正向力量，陪伴在地居民儘速走出震後陰霾、重建家園。

富邦金控董事長蔡明興表示，熊本地區遭受強震衝擊，造成居民生命財產損失及日常生活受到嚴重影響。台灣與日本長期維持深厚情誼，而熊本與台灣亦交流密切，此次震災發生也牽動許多台灣民眾的關心與祝福。面對重大天災帶來的挑戰，富邦秉持「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷精神，以及企業社會責任不分國界的信念，期盼透過這筆捐款為災區救援與復原工作提供實質協助，陪伴受災居民度過難關，也為台日之間長久以來相互扶持的情誼盡一份心力。

富邦與日本維持長期深厚的交流與連結，台北富邦銀行東京分行亦於今年5月正式開業，成為富邦在日本的重要據點。此次捐助行動除展現企業對國際人道議題的重視，更希望在日本遭逢重大天災之際，將來自台灣的關懷與溫暖傳遞至災區，陪伴當地居民共同面對災後重建挑戰。

富邦金控長期關注國內外重大災害與人道救援議題，過去曾以實際捐款，投入印尼震災、印度抗疫、烏克蘭人道救援等國際援助行動，持續以具體作為，傳遞「正向力量 成就可能™」精神。

熊本 富邦 富邦金控

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