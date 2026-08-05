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以為「不付款就不算成交」？投資人違約交割 最重恐關10年罰2億

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以為「不付款就不算成交」？投資人違約交割 最重恐關10年罰2億

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
券商表示，股票一旦成交，交易契約就已成立，投資人必須在交割期限內備足款項。圖／AI生成
券商表示，股票一旦成交，交易契約就已成立，投資人必須在交割期限內備足款項。圖／AI生成

股票買貴了，後悔不想買，把交割帳戶的錢領走，交易就不算數了吧？」這個看似天真的想法，卻可能讓投資人付出昂貴的代價，而且就真的有人在社群上討論過。

日前台股劇烈震盪，不少個股股價急轉直下時，就有網友在社群上提問說，他收到券商提醒簡訊，通知交割帳戶餘額不足、要求儘速補款，詢問大家，這是不是詐騙？「我那天有下單，但後來覺得買貴了，所以不想買了，把帳戶錢領走。」

股票交易跟買東西不一樣，不是買了之後覺得太貴，就可以不付錢拒絕交割，券商表示，股票一旦成交，交易契約就已成立，投資人必須在交割期限內備足款項。

交割就是一手交錢一手交貨，台灣股市採T+2，下單日後第2個營業日才完成交割，例如周四成功買進股票，下周一從綁定的交割銀行帳戶扣款，因此通常須在扣款當天上午10時以前，把資金存入交割帳戶，以備準時完成交割，如果帳戶沒錢，券商扣不到款，即使只差1塊錢，也會變成違約交割

違約交割是台股交易中後果最嚴重的失誤之一，不只要還錢補足款項，還有違約金，還可能被券商提告民事，甚至是刑事責任，若是惡意鉅額違約並影響市場秩序，券商說，最高刑期10年以下，最高可併科2億元以下罰金。

券商表示，他們通常會在投資人違約交割確定的隔天，市價沖銷持有部位，沖銷賣出或買回後得到的價金，先抵充投資人原本該付的交割款、手續費、證交稅，以及最高7％的違約金，不足的部分就會向違約的投資人追償或透過法律程序強制執行財產。

有人還錢的方式是靠爸媽，小孩在股市違約交割了才向父母求助，有人則是面臨法院強制執行。券商說，他們通常會先向法院聲請支付命令，依法院執行程序強制扣薪，或是聲請假扣押，查封名下存款、房屋、土地、汽車等資產，若金額龐大，不排除進行法拍。

如果違約交割金額巨大、顯然惡意，且影響市場秩序，可能會依證交法第155條追究責任，依法可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1千萬元以上2億元以下罰金。

違約交割不是補錢就沒事，就算最終能償還違約交割的債務，信用卻已然破產，雖然可洗白，但紀錄可能保留3至5年，影響個人信用卡申請、房貸跟車貸也會變得困難。（系列六之五）

違約交割 投資人 股票

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