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亞洲金融科技聯盟主席喊話 台灣要布局跨境互通
台灣《虛擬資產專法》6月底三讀通過，面對亞洲各國加速發展金融科技，亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲昨（4）日指出，跨境互通是未來趨勢，「若台灣只做國內市場，未來將很難建立競爭優勢。」
為此，AFA串聯16個會員國、約5,000會員，共同發起第一屆AFA Awards，目的是挖掘「亞洲金融科技獨角獸」。蔡玉玲表示，這些參賽企業多半是具有跨境實績，如取得多國執照、設立海外據點或已有海外客戶，其中不乏用戶已達數百萬的國際級上市櫃企業。
據了解，目前有88家企業參賽，目前正選出30強，其中也有多家台灣企業入列，9月1日將在台北選出最後五強。今年評審團主要由亞太區的知名投資銀行組成，如台灣的中華開發資本，新加坡的大華銀行，南韓的KB投資與凱雷投資集團亞太區團隊等。
蔡玉玲表示，入圍前30強企業將自動成為AFA的附屬會員，聯盟將透過會員網絡協助企業進入其他亞洲市場，逐步建立亞洲金融科技生態圈。蔡玉玲提到，目前東協11國正推動《數位經濟框架協議》（DEFA），涵蓋跨境標準與合作機制，希望促進區域數位經濟整合；另一方面，包括Visa、Mastercard、Google等大型企業在內，全球已有140家公司共同推動美元穩定幣Open USD的發行，顯示虛擬資產與金融科技的跨境應用正逐漸形成生態圈，台灣不能缺席。
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