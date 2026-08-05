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虛幣跨平台轉帳「採實名制」 10月起先規範境內幣商

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
虛幣跨平台轉帳將進入實名追蹤。 路透
虛幣跨平台轉帳將進入實名追蹤。 路透

虛幣跨平台轉帳將進入實名追蹤。金管會規劃今年10月先對境內幣商上路「轉帳規則」，所有虛幣移轉均須附帶交易雙方姓名、錢包資訊等，逾3萬元再加碼揭露，2027年底擴及跨境交易。至於是否因此影響虛幣交易人的投資意願，將待進一步觀察。

虛擬資產具有匿名及跨境流通特性，為降低洗錢與資恐風險，國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）要求各國推動轉帳規則，讓虛幣流向可以追蹤。

台灣雖早在2021年訂定相關規範，但因各國法規、資訊傳輸格式不同，加上跨境系統介接困難，至今尚未正式施行。金管會此次將修正相關辦法，並明確訂出適用範圍與上路時程。

新制上路後，無論轉帳金額高低，VASP（虛擬資產服務商）均須取得轉出人、接收人的姓名或名稱及錢包資訊。

換言之，虛幣在不同平台間移轉時，不能再只有一串錢包地址，還必須讓交易雙方身分可以追溯。

若移轉金額逾新台幣3萬元，資料要求將進一步加嚴。轉出人若為自然人，須增加出生日期及住所地址；若為法人，則須提供統一編號及登記地地址。

接收方VASP也不能只被動收款。針對逾3萬元交易，業者須將轉出方提供的接收人資料，與自身留存的客戶資料核對，以確認接收人的國家、城市或法人辨識資料是否一致。

金管會昨（4）日表示，將分兩階段推動。第一階段預計今年10月上路，先適用於境內VASP之間的轉帳；第二階段則預計2027年底擴及境內與境外VASP間的移轉。

跨境交易難度較高，關鍵在於各國規範與系統能否接軌。證期局副局長黃仲豪說，第二階段上路後，若境外交易所不願配合傳送或核對資料，相關轉帳可能無法順利完成。新制上路後，VASP若未依規定辦理，將依洗錢防制法處分，罰鍰可達50萬元至1,000萬元。

VASP公會表示，國內業者已著手進行第一階段的系統對接與流程調整，並將採用統一格式交換資料。

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