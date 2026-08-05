明年總歲出3.6兆創新高 賴總統喊零舉債、收支平衡

賴清德總統昨（4）日聽取行政院報告明年度中央政府總預算案，將零舉債、收支平衡。據了解，明年編列歲入3.8兆元，歲出3.6兆元，雙創歷史新高。其中明年證交稅預算編列6,400億元，較今年預算案數大幅擴增1.5倍，成為歲入成長要角。

行政院已完成明年中央政府總預算籌編，昨日分別由財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿向賴總統報告歲入籌編、總預算案編列情形。賴總統表示，總預算編列目標是增進人民福祉，也為台灣累積永續發展實力，請各部會首長全力溝通，並穩健推動各項政策。

據了解，明年度歲入編列數達3.8兆元，較今年預算案數成長35％，歲出編列3.6兆元，約成長20％，歲出、歲入規模雙創新高，歲出歲入賸餘約2,200億元。

在中央政府歲入方面，今年因財劃法修法，部分財源下放地方，使今年度中央政府歲入僅編列2.8兆元，較去年減少3,000多億元。然而受惠經濟成長、台股成交量放大，明年歲入光稅收部分就突破3.5兆元，將顯著成長。

歲入結構方面，稅課收入仍是主要成長引擎。明年度稅課收入約編列3.5兆元，較今年度預算案數增加1.2兆元，約成長41%。稅收最大來源的所得稅編列近2.5兆元，較今年預算案數成長三成左右。

外界關注台股放量帶動證交稅成長，明年證交稅約籌編6,400億元，若以今年預算案數比較，將大幅成長1.5倍，反映台股已邁入新階段。

今年上半年證交稅已入帳3,336億元，全年可望衝破6,000億元，寫新紀錄。

至於歲出部分，明年中央政府歲出將超過3.6兆元，主要以國防經費、公共建設、科技發展、醫療社福等預算成長較多。明年包含科技預算、公共建設預算都將進一步成長，軍公教加薪預算也將納入，推升歲出預算數。

依據往年時程，行政院預計8月底前完成明年度中央政府總預算案，經行政院會通過後送交立法院審議。