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富邦金氣候報告書獲肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控2025年氣候相關財務揭露報告書連四年獲BSI最高肯定，聚焦三大亮點，接軌PCAF最新標準、強化自然風險管理、深化議合助產業轉型邁向淨零。 富邦金控／提供
富邦金控2025年氣候相關財務揭露報告書連四年獲BSI最高肯定，聚焦三大亮點，接軌PCAF最新標準、強化自然風險管理、深化議合助產業轉型邁向淨零。 富邦金控／提供

富邦金控（2881）持續以具體行動回應氣候變遷與自然環境挑戰，自2021年率先發布國內金融業首本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書以來，今年第六度發布氣候相關財務揭露報告書，並已連續四年榮獲英國標準協會（BSI）TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」肯定，展現富邦金控於氣候相關財務揭露的高成熟度。

富邦金控董事長蔡明興表示，2025年全球經濟受美國關稅政策調整、中國產業競爭加劇、匯率波動及能源政策轉向等因素影響，企業經營環境更趨複雜；然而，淨零轉型已成為國際長期趨勢，全球對自然與生物多樣性議題的關注亦持續提升，面對氣候與自然風險交織的轉型時代，富邦金控持續深化風險管理，透過綠色金融、減降自身灰電用量及自然正成長等面向，強化企業在全球動盪局勢下的韌性與責任，攜手客戶邁向兼具淨零碳排與生態永續之未來。

富邦金控此次發布的2025年氣候相關財務揭露報告書，聚焦三大重要成果，第一，接軌碳核算金融聯盟（PCAF）最新國際標準，擴大財務碳排及保險相關排放盤查範疇；第二，運用TNFD LEAP方法，系統性辨識投融資部位及自身營運據點對自然的依賴、影響與潛在風險，完成自然重大風險鑑別，並產製投融資業務自然重大風險清單。

第三、深化產業議合與轉型金融布局，協助企業低碳轉型，繼2024年舉辦「SBT議合工作坊」、2025年辦理「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」後，2026年進一步舉辦「永續經濟活動暨轉型金融議合工作坊」。

富邦金控參與多項國際倡議，包括遵循責任投資原則、簽署赤道原則及永續保險原則，並加入RE100、碳核算金融聯盟、亞洲投資人氣候變遷聯盟，及以Supporter身分加入生物多樣性核算金融聯盟等，持續掌握全球氣候與自然治理趨勢。展望未來，將秉持合作共好的理念，協助企業提升因應氣候與自然風險的營運韌性。

富邦金 淨零 氣候變遷

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