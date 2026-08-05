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台幣巨震 避險交易額創高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（4）日公布最新統計，截至6月底，國內銀行承作衍生性金融商品未結清契約餘額攀升至106兆3,724億元，不僅首度突破106兆元大關，更較3月底增加6兆8,991億元、增幅6.94%，再創歷史新高。其中，以利率交換（Interest Rate Swap，IRS）相關未結清契約餘額突破60兆元最受市場關注，同樣改寫紀錄，顯示金融機構對利率避險與資金管理需求持續升溫。

銀行業者分析，6月新台幣匯率波動明顯加劇，外匯市場成交量同步放大，帶動IRS交易熱絡。由於IRS主要用於管理利率風險，成交量增加通常代表市場正重新調整對未來資金流向、中央銀行貨幣政策及利率走勢的預期，也反映企業及金融機構積極進行避險布局。

觀察6月外匯市場，歷史成交量前十大巨量交易日中，就有三天集中在6月。6月9日成交量達47.46億美元，為今年以來最大量，當天外資同步賣超台股917.3億元；6月25日成交量41.66億美元，外資賣超405億元；6月24日成交量41.635億美元，外資更大舉賣超台股1,774.1億元。市場人士指出，外資大額買賣股匯，往往帶動匯率劇烈波動，也使銀行避險交易需求同步增加。

值得注意的是，IRS未結清契約餘額自2023年起便呈現一路攀升趨勢，今年更持續刷新紀錄。央行指出，今年6月底衍生性金融商品未結清契約餘額排名第一為渣打銀行，該外商銀行承作以自營交易為主，並非客戶避險需求所致。

台幣 避險 台幣匯率

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