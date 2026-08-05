擔心白海豚颱風影響 赴日旅遊不便險逾十家喊卡

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有逾十家產險公司暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。另外，中信產險則表示評估中。

包括第一產（2852）、台灣產險、新光產險、華南產險、泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等逾十家業者，近日已開始停止受理前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件。

富邦產公告因白海豚颱風路徑影響，考量屬不可抗力的天候因素，因此針對日本部分旅遊地區的海外旅平險投保，暫停受理，後續將依天候狀況滾動調整。其中包括沖繩地區，凡保險生效日或結束日涵蓋8月6日零時至8月8日晚間11時59分者，暫停受理。在九州、四國地區：凡保險生效日或結束日涵蓋8月6日零時至8月8日晚間11時59分者，暫停受理。

國泰產險表示，保險期間涵蓋8月6日至8月8日，旅遊目的地為日本沖繩的海外旅遊不便險，將暫停受理。

新安東京海上暫停受理保險期間涵蓋8月3日下午5時30分至8月10日零時、旅遊目的地包含日本沖繩的海外旅遊不便險。

兆豐保險則自8月7日零時至8月10日零時，暫停受理前往日本的海外旅遊不便險，並同步調整澎湖及部分郵輪行程的承保措施。

旺旺友聯宣布，暫停受理8月6日至8月9日生效、前往日本沖繩的海外旅遊不便險，表示將視颱風路徑及影響範圍滾動調整承保政策。

泰安產險公告，暫停受理保險期間8月6日至8月9日、旅遊目的地為全日本的旅遊綜合保險網路投保案件。

和泰產險則宣布，8月6日零時至8月8日晚間11時59分生效、旅遊地區為日本，且包含旅遊不便險的海外旅平險方案，將暫停受理。

產險業者指出，此次承保異動主要影響尚未完成投保的新案件，各公司暫停受理的期間、地區及險種並不相同；至於已完成投保的旅客，保障內容及是否理賠，仍須依保單生效時間、承保範圍及保險契約條款認定。