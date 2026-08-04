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金管會修正保險業財報編製準則 損益來源更明確

中央社記者蘇思／ 台北4日電

金管會今天表示，台灣將在2028年會計年度適用國際財務報導準則第18號財務報表中之表達與揭露（IFRS 18）規定，研擬修正「保險業財務報告編製準則」規定，讓財報表達及揭露更透明，合計43家業者皆適用。

金管會表示，參考證券發行人財務報告編製準則財務報告申報採無紙化規定，研擬修正「保險業財務報告編製準則」（財務報告編準）的相關規定，對外預告30天，此次修正7條條文及18個格式、新增1個、刪除3個格式。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，第一，推動財報申報無紙化，保險業自公告申報2027年第1季財務報告起，全面改以電子檔案上傳到指定網站。

蔡火炎指出，第二，財報調整有3部分，一是調整綜合損益表結構，明定綜合損益表的收益及費損應按營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報，以利投資人清楚了解損益來源，保險業應評估其主要經營活動項目，將收益或費損分類到適當種類，例如，投資在資產屬主要經營活動，來自該資產之利息收入等列於營業種類，反之，則分類為投資種類。

二是資產負債表及現金流量表微幅修正，保險業應在資產負債表以單行項目列報商譽；三是保險業財務報告應說明其業務狀況重大項目的彙總與細分，在附註揭露減損損失等性質別費用資訊，及應揭露管理階層定義的績效衡量指標（MPM）相關資訊。

至於財報調整適用家數，蔡火炎表示，所有保險業都適用財務報告編準規定，合計43家業者適用，包含20家壽險（包含郵政）、20家產險與3家再保險業，外界實際看到報表時間點落在2028年5月（即第1季報表出爐時間）。

金管會表示，此次預告修正係配合IFRS 18規定調整損益表收益與費損之分類方式等，可提升不同公司間財務績效的可比較性；另外推動財務報告申報無紙化，則可落實減碳及永續發展目標。

金管會

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