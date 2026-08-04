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白海豚颱風逼近日本旅遊險緊縮 中信產險仍受理日本行網路投保

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

白海豚颱風逼近日本，使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，據統計己有逾10家產險業者暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件。目前網路投保，僅剩中信產險仍可接受在8月4日至8月10日的日本海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件。

從中信產官網進入點選網路投保，在「自已、未滿7歲子女」欄位點入，依然可選擇8月4日至8月10日的日本海外旅平險+不便險。但在「幫家人投保」的欄位點入，8月4日至8月10日的日本海外旅平險+不便險，已經停止受理。

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