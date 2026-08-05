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發票千萬獎 開出18張

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部賦稅署昨（4）日公布今年5-6月統一發票中獎清冊，共開出18張1,000萬元特別獎、22張200萬元特獎，其中有民眾僅花10元Uber Eats外送費就中千萬大獎。隨著天氣愈來愈熱，這期發票中獎清冊中，有不少是由手搖飲門市所開出，反映民眾消費習慣。

財政部表示，5-6月期統一發票領獎期間自8月6日起至11月5日止，中獎人記得在期限前完成兌領。

觀察此次千萬特別獎得主，多數仍為食品或飲品發票，且不少是便利商店、手搖飲，包括新北市石門區萊爾富開出49元食品發票、苗栗縣三義鄉西湖村統一超商開出150元飲品發票等，還有知名老店「羅記民雄肉包」的嘉義縣民雄鄉建國路總店開出的213元食品發票，也幸運中千萬。也有民眾訂閱Open AI，付訂閱費690元，也中了千萬大獎。

200萬元得主中，也多為便利商店食品或飲品發票，花費最低也僅10元，是在桃園市桃園區統一超商購買飲品；另有民眾繳納416元水費、在蘋果App Store訂閱費1,280元等發票，都幸運中200萬元。

發票 統一發票 財政部

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