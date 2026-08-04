虛擬資產專法後拚出海 蔡玉玲：跨境合作才有未來

台灣《虛擬資產專法》已於6月底三讀通過，但面對亞洲各國加速發展金融科技，跨境互通是未來趨勢，為推動產業跨境合作，亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，今年將串聯16個AFA會員國、約5,000家會員企業競賽角逐獎項，物色亞洲金融科技獨角獸，盼能加速台灣出海競爭，「若台灣只做國內市場，未來將很難建立競爭優勢。」

談及國際金融科技競爭，蔡玉玲說，目前東協11國正推動《數位經濟框架協議》（DEFA），涵蓋跨境標準與合作機制，希望促進區域數位經濟整合；另一方面，包括Visa、Mastercard、Google等大型企業在內，全球已有140家公司共同推動美元穩定幣Open USD（OUSD）的發行，顯示虛擬資產與金融科技的跨境應用正逐漸形成生態圈，而台灣也不能缺席。

蔡玉玲認為，虛擬資產與金融科技的發展絕對是會邁入跨境應用，因此應該推動主要亞洲經濟體的法規、體制趨同，或透過產業推動跨境合作，以台灣而言，主力應是結合物流、金流和資訊流的台灣供應鏈應用。

為了從產業面推動跨境合作與金融科技發展，蔡玉玲指出，今年AFA會員國新增了烏茲別克，共有16個會員國參與第一屆AFA Awards的提名，總計收到88件申請將角逐五項大獎，其中不乏用戶已達數百萬的國際級上市櫃企業。參賽企業須提出跨境實績，如取得多國執照、設立海外據點或已有海外客戶案例，並由國際及創投機構組成評審團，選出約30家入圍企業，最終於9月1日現場決選出5家企業。

蔡玉玲表示，入圍前30強企業將自動成為AFA Affiliate Member，聯盟也將透過會員網絡協助企業進入其他亞洲市場，逐步建立亞洲金融科技生態圈，甚至培養成為未來金融科技獨角獸。她指出，目前跨境KYC、鏈上KYC等技術已逐漸成熟，真正挑戰不在技術本身，而是如何落地到產業場景。未來AI、穩定幣及數位信任技術結合後，可望協助企業整合物流、金流與資訊流，提高跨境供應鏈效率。