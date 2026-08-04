快訊

中東情勢再傳佳音 台指期夜盤上半場大漲逾500點

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬資產專法後拚出海 蔡玉玲：跨境合作才有未來

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，今年將串聯16個AFA會員國、約5,000家會員企業競賽角逐獎項，物色亞洲金融科技獨角獸，盼能加速台灣出海競爭。記者黃于庭／攝影
亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，今年將串聯16個AFA會員國、約5,000家會員企業競賽角逐獎項，物色亞洲金融科技獨角獸，盼能加速台灣出海競爭。記者黃于庭／攝影

台灣《虛擬資產專法》已於6月底三讀通過，但面對亞洲各國加速發展金融科技，跨境互通是未來趨勢，為推動產業跨境合作，亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，今年將串聯16個AFA會員國、約5,000家會員企業競賽角逐獎項，物色亞洲金融科技獨角獸，盼能加速台灣出海競爭，「若台灣只做國內市場，未來將很難建立競爭優勢。」

談及國際金融科技競爭，蔡玉玲說，目前東協11國正推動《數位經濟框架協議》（DEFA），涵蓋跨境標準與合作機制，希望促進區域數位經濟整合；另一方面，包括Visa、Mastercard、Google等大型企業在內，全球已有140家公司共同推動美元穩定幣Open USD（OUSD）的發行，顯示虛擬資產與金融科技的跨境應用正逐漸形成生態圈，而台灣也不能缺席。

蔡玉玲認為，虛擬資產與金融科技的發展絕對是會邁入跨境應用，因此應該推動主要亞洲經濟體的法規、體制趨同，或透過產業推動跨境合作，以台灣而言，主力應是結合物流、金流和資訊流的台灣供應鏈應用。

為了從產業面推動跨境合作與金融科技發展，蔡玉玲指出，今年AFA會員國新增了烏茲別克，共有16個會員國參與第一屆AFA Awards的提名，總計收到88件申請將角逐五項大獎，其中不乏用戶已達數百萬的國際級上市櫃企業。參賽企業須提出跨境實績，如取得多國執照、設立海外據點或已有海外客戶案例，並由國際及創投機構組成評審團，選出約30家入圍企業，最終於9月1日現場決選出5家企業。

蔡玉玲表示，入圍前30強企業將自動成為AFA Affiliate Member，聯盟也將透過會員網絡協助企業進入其他亞洲市場，逐步建立亞洲金融科技生態圈，甚至培養成為未來金融科技獨角獸。她指出，目前跨境KYC、鏈上KYC等技術已逐漸成熟，真正挑戰不在技術本身，而是如何落地到產業場景。未來AI、穩定幣及數位信任技術結合後，可望協助企業整合物流、金流與資訊流，提高跨境供應鏈效率。

延伸閱讀

AI Agent 時代來臨 蔡玉玲：穩定幣與智能合約串起台灣供應鏈金融

亞太16國齊聚台北 8月29日起四大盛會連九天聚焦AI、穩定幣與供應鏈新局

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

新聞中的法律／布局虛擬資產業務 三個考量

相關新聞

金管會同意 台新與新光銀行於明年元旦二合一

金管會今日宣布同意台新新光金控旗下的台新銀與新光銀行合併，合併後存續主體為台新銀行，將暫定合併基準日為116年1月1日。

新新併最後拼圖到位！台新、新光銀明年元旦合併 金管會盯系統穩定

台新銀與新光銀將於2027年元旦合併，金管會已批准並要求確保核心系統穩定。合併後總資產將達4.7兆元，成為國銀第七大，營業據點204處。

強化四貸同堂資訊揭露 銀行局和證期局推兩大新制

金管會強化監控，將要求理財周轉金申報最快10月上路。銀行局副局長王允中指出，由於銀行系統要配合調整，因此，最快會是10月申報9月的資料，金額的統計來源，將包括理財型房貸、信貸、股票質押融資、其他的周轉金貸款等四大類的借款。

金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 10月先開境內移轉

虛擬資產匯款規則終於要上路。金管會今日指出，在與VASP公會多次討論並取得共識後，規劃採分階段方式實施 Travel Rule（轉帳規則），第一階段先行適用於境內 VASP 間移轉（移轉類似匯款概念），預計115年10月施行，第二階段再擴及至境內與境外 VASP 間移轉，預計116年年底施行。

影／「四貸同堂」信用風險升高 陳冲呼籲政府主持整合聯合徵信平台

新世代金融基金會董事長陳冲上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示應成立新的聯合徵信平台，至少副院長級來主持整合。

白海豚颱風攪局暑假日本行 7家產險暫停受理部分旅遊不便險投保

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等7家業者，暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。