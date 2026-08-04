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信望愛獎揭曉 富邦產險蟬聯產險界獎項王

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

「2026保險信望愛獎」4日舉行頒獎典禮，富邦金控（2881）旗下富邦產險與富邦人壽成績斐然，共獲16項大獎、4項優選，以及2項保險人氣王獎，合計22項殊榮。富邦產險則再度蟬聯獲獎數量最多的產險公司，榮獲7項大獎、3項優選，深獲評審高度肯定。

富邦產險勇奪多項大獎，榮獲「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳通訊處獎」(企業保險營業一部)、「最佳專業顧問獎」等7項大獎，「最佳整合傳播獎」、「最佳保險成就獎」、「最佳通訊處獎」(桃園分公司)3項優選以及保險人氣王，總計共11項殊榮，為獲獎數量最多的產險公司，彰顯富邦產險於專業服務與創新發展的卓越表現。

富邦產險總經理賴榮崇表示，持續以創新科技優化客戶體驗，富邦產險於2025年推出結合AI人臉辨識技術的「FacePass極速保」，為保險業首家獲主管機關核准試辦數位身分驗證簽署要保書的業者，實現隨時隨地快速投保的全新體驗；同時透過異業合作拓展保險場景，攜手智慧停車平台推出「訂閱制停車險」，讓保險自然融入日常消費流程。此外，富邦產險洞察綠色運具發展趨勢，推出微型電動二輪車責任暨費用補償保險，以實惠保費提供移工、高齡長者及學生等族群保障，落實普惠金融價值。

個人獎方面，富邦產險副總經理黃式寬深耕產險市場逾三十年，歷任汽車保險及個人保險等重要職務，亦長期參與產險公會及保發中心制度研議，榮獲「最佳保險成就獎」；而汽車保險商品部協理林銘宏則獲頒「最佳專業顧問獎」，除長期投入理賠制度研議、作業流程優化，近年更積極推動數位服務及保險商品創新，以專業實力帶動車險服務升級。

富邦

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