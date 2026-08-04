業界唯一！凱基人壽獲「保險信望愛獎」首座公司類「保險特殊貢獻獎」

凱基人壽憑藉卓越專業服務與創新永續作為，於「2026保險信望愛獎」獲12項殊榮，創歷年新高！其中，更成為該獎自2015年增設特別獎以來，全台首家、也是業界唯一獲得公司類「保險特殊貢獻獎」的壽險公司，由金管會主委彭金隆親自授獎，肯定凱基人壽為守護花蓮重建第一線人員，於48小時內開發出台灣首創的「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，將保險專業化為災後支援的堅實後盾，也為保險產業定下典範，促成保險業訂定志工保險運作機制，奠定日後遵循準則。

除「保險特殊貢獻獎」外，凱基人壽今年獲獎橫跨保險專業、金融教育、通路策略、通訊處經營、人才培育及社會貢獻等面向，展現從企業經營到第一線服務的全方位競爭力。本屆囊括「最佳保險專業獎」、「最佳通訊處獎」駿鋮通訊處、「最佳保險成就獎」孫元慶資深業務副總、「最佳專業顧問獎壽險外勤組」蔡霈晴業務經理與「最佳社會貢獻獎」洪淑娟資深處經理共5座大獎；以及「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳通訊處獎」立捷通訊處、「最佳保險成就獎」張瀞心業務協理、「最佳專業顧問獎壽險外勤組」吳善國業務經理與「最佳社會貢獻獎」許凱婷處經理共6項優選肯定。

凱基人壽以數位科技、人才發展及通路整合強化競爭力，建構人才引進、培育與躍進機制，並將專業能力轉化為經營成果。人身保險證照及格率達72%，居前四大壽險公司第一；內勤同仁取得永續證照比例達53%，平均每人持有4.12張專業證照。凱基人壽也領先業界首創AI智能對練系統，使用率近8成，帶動業務員成交件數成長25%；在人才培育與數位轉型雙重驅動下，新人13個月定著率達90.2%。2025年新契約保費更成長33.2%，優於同業平均19.7%，展現卓越的人才經營與永續成長成果。通路策略上則緊密結合集團「ONE KGI」資源，打造保險、財管與信託的一站式金融服務，並聚焦保障與傳承需求。此外，也導入智能語音、影像辨識投保、AI助手及智能客服，持續提升作業效率與客戶體驗。

普惠金融方面，凱基人壽除了六度獲金管會「公平待客原則評核」壽險業前25%績優肯定，更聚焦建構弱勢族群防詐安全網。針對多元弱勢族群，量身打造國、台、手語及九國語言「防詐避險包」；推出大字友善雙語版金融教育暨防詐桌遊，並首創舉辦聽障者金融防詐桌遊體驗活動。此外，攜手刑事警察局啟動「金警聯防」培育31位防詐大使，並與台灣失智症協會合作辦理大專院校競賽，增設防制詐騙特別獎將防詐意識向下扎根。同時更結合社福機構推動種子培力，培訓新住民通譯員、社福義工及實習生擔任宣導種子，持續擴大金融教育與防詐宣導影響力。

未來，凱基人壽將持續強化專業人才、數位服務及普惠金融布局，回應不同世代與族群的保障需求，並以「我願意+1」行動文化具體落實「數位、創新、永續、金融」四大策略，朝成為最受推薦和信賴的保險公司目標穩健前進。