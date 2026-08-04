遠東商銀深化3W財管服務 連四年獲保險信望愛雙獎肯定

保險已不再只是風險保障工具，而是逐步成為資產配置、家族傳承與財富永續的重要一環，銀行保險服務也由商品銷售邁向整合式財富管理。遠東商銀憑藉深厚的銀行保險專業及長期深耕社會責任，於第28屆「保險信望愛獎」再獲肯定，連續四年榮獲「最佳保險專業獎－輔助人組」及「最佳社會責任獎－輔助人組」雙項殊榮，不僅展現保險專業與人才培育成果，更彰顯其結合財富管理2.0、打造全方位財富守護服務的實力。

在保險服務上，遠東商銀建立完整的銀行保險專業培育體系，並以3W「Wealth（財富）、Well-being（幸福）、Welfare（社會福祉）」為核心理念，透過One Team to One Service、家族辦公室等專業團隊服務模式，整合保險、投資、信託及傳承規劃，另一方面，持續優化行動投保流程，兼顧便利與安全，提升數位服務效率及客戶體驗，不僅展現數位轉型成果，也進一步提升保險服務效能。

除了持續精進專業服務，遠東商銀亦長期投入普惠金融，攜手合作夥伴推廣微型保險，協助弱勢族群建立基本保障；金融教育方面，連續九屆舉辦「樂齡理財學苑」，結合AI實作、退休規劃、健康生活、資產傳承及金融防詐等多元課程，提升樂齡族群的財務韌性與生活品質，深獲客戶喜愛；同時深耕數位知識平台，透過Podcast《十樂不設錢進人生》、YouTube頻道《小遠贏了》、親子理財講座及兒童理財營等多元平台推廣正確理財觀念與知識。遠東商銀已連續四年名列金管會公平待客原則評核前25%，打造兼具溫度與影響力的金融品牌。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，遠東商銀培養的不只是保險顧問，更是能整合保障、投資、信託及傳承規劃的財富管理顧問。因應客戶對風險保障、資產配置及家族傳承的需求日益提升，金融服務也從商品導向轉向人生不同階段的整體規劃，遠東商銀將陪伴客戶從財富累積、風險保障到世代傳承，打造兼具專業、溫度與永續價值的全方位金融服務。此次獲獎不僅是對遠東商銀專業能力與社會責任實踐的肯定，更是持續精進服務重要動力。

未來，將持續以「遠銀十樂」品牌精神為核心，深化財富管理2.0布局，串聯保障、財富累積、家族治理與世代傳承，打造兼具專業深度與溫度的一站式金融服務，成為客戶跨世代財富規劃最值得信賴的夥伴。