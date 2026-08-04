快訊

再創新高！賴總統：經濟成果全民共享 明年度中央政府總預算歲出3.6兆

才破影史紀錄！「蜘蛛人」女星驚傳病逝 4月中風昏迷拔管放棄治療

65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

聽新聞
0:00 / 0:00

Travel Rule分階段實施 中華民國虛擬通貨商業同業公會發聲明

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會4日預告修正「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）表示，公會持續扮演主管機關與產業間的溝通橋樑，高度肯定主管機關採行轉帳規則（Travel Rule）分階段實施之務實規劃。

VASP公會指出，公會已積極協助會員展開第一階段「境內 VASP 間移轉」Travel Rule （預計今年10月）之技術對接與流程優化，確保各平台能在主管機關規劃時程順利上線，並同步為第二階段擴及「境內與境外 VASP 間移轉」（預計2027年底）之銜接預作準備。有關個別會員之詳細實施措施，將由各會員另行公告。

「轉帳規則（Travel Rule）」係源自防制洗錢金融行動工作組織（FATF）之國際標準，旨在因應虛擬資產之匿名性與跨境流通特性，有效降低洗錢與資恐風險。本規範要求進行跨平台移轉時，交易雙方業者必須核對「轉出人」及「接收人」之實名身分資訊，以大幅提升交易透明度與可追溯性。

隨著新加坡、日本及歐盟等主要金融市場陸續落實，我國分階段導入此規範，不僅能順利與全球合規生態圈接軌，更能大幅提升國內 VASP 業者的國際信譽與競爭力。

金管會 虛擬貨幣

延伸閱讀

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

資訊透明讓投資更踏實 理性評估ETF收益結構與產品特質

趙姫債務風暴涉包租代管龍頭兆基 租服全聯會：確保租賃服務不中斷

社宅包租代管傳非法轉包 高市租賃公會批「一頭牛扒兩層皮」

相關新聞

金管會同意 台新與新光銀行於明年元旦二合一

金管會今日宣布同意台新新光金控旗下的台新銀與新光銀行合併，合併後存續主體為台新銀行，將暫定合併基準日為116年1月1日。

新新併最後拼圖到位！台新、新光銀明年元旦合併 金管會盯系統穩定

台新銀與新光銀將於2027年元旦合併，金管會已批准並要求確保核心系統穩定。合併後總資產將達4.7兆元，成為國銀第七大，營業據點204處。

強化四貸同堂資訊揭露 銀行局和證期局推兩大新制

金管會強化監控，將要求理財周轉金申報最快10月上路。銀行局副局長王允中指出，由於銀行系統要配合調整，因此，最快會是10月申報9月的資料，金額的統計來源，將包括理財型房貸、信貸、股票質押融資、其他的周轉金貸款等四大類的借款。

金管會宣布二階段開放虛擬資產移轉 10月先開境內移轉

虛擬資產匯款規則終於要上路。金管會今日指出，在與VASP公會多次討論並取得共識後，規劃採分階段方式實施 Travel Rule（轉帳規則），第一階段先行適用於境內 VASP 間移轉（移轉類似匯款概念），預計115年10月施行，第二階段再擴及至境內與境外 VASP 間移轉，預計116年年底施行。

影／「四貸同堂」信用風險升高 陳冲呼籲政府主持整合聯合徵信平台

新世代金融基金會董事長陳冲上午出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示應成立新的聯合徵信平台，至少副院長級來主持整合。

白海豚颱風攪局暑假日本行 7家產險暫停受理部分旅遊不便險投保

白海豚颱風逼近日本，正值暑假旅遊旺季，也使多家產險公司陸續調整海外旅遊不便險承保措施。根據各公司官網及網路投保系統公告，目前已有泰安產險、國泰產險、富邦產險、新安東京海上、兆豐保險、旺旺友聯及和泰產險等7家業者，暫停受理特定期間前往日本的海外旅遊不便險或旅遊綜合保險新投保案件，以降低颱風造成的大量理賠風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。