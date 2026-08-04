Travel Rule分階段實施 中華民國虛擬通貨商業同業公會發聲明

金管會4日預告修正「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）表示，公會持續扮演主管機關與產業間的溝通橋樑，高度肯定主管機關採行轉帳規則（Travel Rule）分階段實施之務實規劃。

VASP公會指出，公會已積極協助會員展開第一階段「境內 VASP 間移轉」Travel Rule （預計今年10月）之技術對接與流程優化，確保各平台能在主管機關規劃時程順利上線，並同步為第二階段擴及「境內與境外 VASP 間移轉」（預計2027年底）之銜接預作準備。有關個別會員之詳細實施措施，將由各會員另行公告。

「轉帳規則（Travel Rule）」係源自防制洗錢金融行動工作組織（FATF）之國際標準，旨在因應虛擬資產之匿名性與跨境流通特性，有效降低洗錢與資恐風險。本規範要求進行跨平台移轉時，交易雙方業者必須核對「轉出人」及「接收人」之實名身分資訊，以大幅提升交易透明度與可追溯性。

隨著新加坡、日本及歐盟等主要金融市場陸續落實，我國分階段導入此規範，不僅能順利與全球合規生態圈接軌，更能大幅提升國內 VASP 業者的國際信譽與競爭力。