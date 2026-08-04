推動保險價值轉型 南山人壽、南山產物勇奪2026保險信望愛獎14項殊榮

2026第28屆保險信望愛獎4日舉行頒獎典禮，南山人壽與南山產物憑藉保險價值轉型、社會公益參與、永續健康倡議推動、專業人才培育及商品創新等多元成果，獲得評審團高度肯定，共榮獲5項大獎、9項優選，一舉抱回14項獎項，創下近3年最佳成績，再次展現保險領導品牌的卓越實力。

今年南山人壽勇奪10獎項，包括「最佳保險專業獎－壽險組大獎」、「最佳商品創意獎－壽險組大獎」、「最佳通訊處獎－壽險組大獎」、「最佳社會責任獎－壽險組」、「最佳保險教育貢獻獎」等公司類獎項，並於個人獎項獲頒「最佳專業顧問獎－壽險外勤組大獎」、「最佳社會貢獻獎」、「最佳保險成就獎」、「最佳專業顧問獎－壽險內勤組」、「最佳專業顧問獎—壽險外勤組」等多項肯定；南山產物亦榮獲4獎項，包括「最佳商品創意獎－產險組大獎」、「最佳社會責任獎－產險組」、「最佳保險專業獎－產險組」及「最佳通路策略獎」，充分展現在保險專業、商品創新及社會影響力的亮眼成果。

作為台灣最大獨立壽險公司，南山人壽持續推動保險價值轉型，將保障從「事後理賠」延伸至「事前預防」。去年透過舉辦永續健康趨勢論壇，並攜手天主教失智老人基金會、職棒啦啦隊成員安芝儇等合作夥伴，結合線上線下多元管道，向年輕族群、失智者及照護者倡議預防延緩失智的重要性，提升全民健康意識。

除了倡議健康意識，南山人壽並結合南山人壽慈善基金會的資源及遍布全台的南山志工網絡，以具體行動照顧弱勢族群，持續為社會構築健康韌性。自2013年推動「南山醫療關懷計畫」以來，攜手全台逾210家合作醫院，累計投入逾5.7億元，協助超過4.8萬名弱勢病患安心就醫；並透過「原鄉關懷列車」計畫，每年前進10個原鄉部落，與偏鄉醫療健康照護團隊合作，協助改善原鄉民眾健康不平等的問題。

去年共有1.4萬人次南山志工投入醫療健康、環境永續、慈善公益、原鄉關懷及災害關懷五面向志工行動，深入各縣市角落，關懷病患家庭及社區民眾健康、參與淨灘及生態復育行動、深耕社區照顧弱勢，及投入花蓮縣光復鄉洪災災民訪視及家園清理行動，深植溫暖關懷、利他服務之企業永續價值，實踐社會責任之承諾，相關成果榮獲本屆保險信望愛獎「最佳社會責任獎」肯定。

面對超高齡社會帶來的全新需求，南山人壽持續以「服務賦能」與「數位賦能」雙引擎，提升服務深度與廣度、優化客戶體驗。為強化業務夥伴在高齡市場的服務價值，去年與知名醫學大學共同企劃，打造符合南山人壽業務發展方向與實用的訓練內容，投入逾200萬元鼓勵業務夥伴精進專業，共協助326名業務夥伴取得認證，成為兼具「預防醫學」與「健康風險管理」的健康服務先鋒部隊。

數位賦能推動上，以「Beyond Lab」為轉型先鋒，由上而下凝聚主管對數位轉型的共識與語言，並以AI數位轉型為核心，逐步實現人機協作的新工作模式，實踐有序的轉型。此外，公司持續推動蒲公英種子計畫，聚焦數位技能養成與轉型，全面加速組織內部數位轉型驅動力。在內勤人才培育上，提供員工完整的人才發展機制與證照支持，並設計新人適應輔助工具，結合知識平台與AI智能助理建置，以及多元培訓資源與津貼，培育保險專業人才與未來領導梯隊，協助員工快速提升專業能力，並與數位賦能策略相互呼應，不僅強化專業，更為產業注入持續創新的動能。

商品創新方面，南山人壽連續12年穩居臺灣長照保險市場領導品牌，為持續深化長照保險服務價值，領先業界建立長照險理賠流程優化之新作法，推出「南山人壽長期照顧分期（長期看護）保險金連續給付達四期後申領文件調整批註條款（LTC4C）」，當被保險人因同一原因所致長照狀態，公司連續給付長期照顧分期保險金或長期看護保險金達四期後，第五期（含）開始，只需檢附足以證明被保險人生存的文件（如身分證正面及反面影本等）和保險金申請書，即可進行申領，免再逐期提供診斷證明及評估量表，大幅提升長照理賠便利性，榮獲「最佳商品創意獎－壽險組」肯定。

南山產物持續強化通路經營與人才培育，除鞏固業務員銷售體系，也拓展保經代、銀行、電信、旅遊業及網路投保等多元通路，並透過數位工具優化投保與理賠服務；同時依內外勤職能與發展階段推動分群訓練，提升專業及風險規劃能力。此外，南山產物以微型火災不便費用保險補足弱勢家庭保障缺口，截至2026年6月底已與11個縣市合作，保障逾21萬名低收入及中低收入民眾，並深入偏鄉推動防災教育；另推出全台首張執勤犬保險，提供醫療及喪葬費用保障，並將戰爭、天災及國外事故等特殊風險納入承保，截至同期已有264隻執勤犬獲得保障。