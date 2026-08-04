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高雄銀攜手高雄市政府財政局舉辦淨零永續金融說明會 助企業低碳轉型

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
左四高雄市政府財政局局長李瓊慧、左三高雄銀行董事長徐翠梅、左二高雄銀行副總宋同強、右三高雄銀行總經理張榮泰。圖／高雄銀行提供
左四高雄市政府財政局局長李瓊慧、左三高雄銀行董事長徐翠梅、左二高雄銀行副總宋同強、右三高雄銀行總經理張榮泰。圖／高雄銀行提供

全球淨零意識逐漸成熟，高雄銀行（2836）與高雄市政府財政局共同舉辦「淨零永續金融說明會」，邀請營建、工程、批發零售、貿易及製造加工等產業先進共同參與對話，協助企業提早布局，掌握轉型商機。

本次邀請德國萊因技術監護顧問股份有限公司經理林建志，分享淨零轉型與綠色金融實務，深入探討全球碳排放趨勢與政策對中小企業的影響、碳盤查實務與生物多樣性趨勢，協助在地產業降低經營風險、提升永續競爭力。

高雄銀行深刻體認金融業在其中扮演的重要角色，積極投資綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及ESG ETF，將資金導入社會永續發展與環境保護建設，亦持續推動綠色金融商品、ESG信託與在地安養，依循主管機關政策，全面落實綠色與轉型金融策略，並強化氣候相關財務揭露與碳盤查，啟動綠電交易，2026年度已達成總行大樓、草衙分行及橋頭科學園區分行等自有行舍100%使用綠電，2027年度計畫朝更多自有行舍使用綠電，展現對於永續發展的堅定承諾。

此次說明會，高雄銀行也針對永續投融資分享綠色授信及再生能源業務實際案例、推廣碳盤查金融工具的運用及發行高雄市政府綠色債券成果，期望引導更多客戶透過金融商品投入低碳轉型。

高雄銀行透過淨零公正轉型，促進產業、政府與金融機構進行社會對話與交流，金融業不僅是資金供應者，更是永續價值鏈中的重要推動者，高雄銀行未來將持續提供永續金融服務，協助客戶及在地產業進行轉型邁向低碳經濟。透過政策、金融與產業的三方連結，將高雄打造成具國際競爭力的永續城市。

高雄銀

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