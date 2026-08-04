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台灣人壽、中國信託產險 摘下保險信望愛10大獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽暨中國信託產險榮獲保險信望愛10大獎，莊中慶總經理（左起四）與團隊見證榮耀時刻。圖／台灣人壽提供
台灣人壽暨中國信託產險榮獲保險信望愛10大獎，莊中慶總經理（左起四）與團隊見證榮耀時刻。圖／台灣人壽提供

壽險、產險橫掃十大獎！中信金（2891）子公司台灣人壽保勇奪2026保險信望愛獎「最佳通路策略」、「最佳保險專業」、「最佳通訊處」、「最佳商品創意」、「最佳社會責任」、「最佳整合傳播」及「最佳專業顧問」三大獎與四優選；子公司中國信託產險亦摘下「最佳通路策略獎」、「最佳社會責任」及「最佳專業顧問」三優選，總計囊括十項殊榮，商品創新、保險服務、人才育成「十」至名歸。

保險信望愛獎頒獎典禮4日熱鬧登場，台灣人壽莊中慶總經理與多位主管連袂見證榮耀時刻，吉祥物台灣阿龍擔任應援團隊長，喝采Team Taiwan Life，不時跟著音樂搖擺舞動，萌樣造勢超圈粉。莊中慶總經理感謝評審團肯定，這也是中國信託60周年最有價值的賀禮，台灣人壽將持續創新服務，卓越客戶體驗。

台灣人壽持續開發新賽道、擴大客群經營創造差異化優勢，今年獨家承作公教人員年金專案、取得財管執照及亞資中心試辦業務經營高資產客戶，善用多元通路滿足分眾需求，並攜手跨產業夥伴布局康養生態圈，打造財富管理與樂齡健康全方位防護網，摘下「最佳通路策略」大獎。因應長壽風險及罹癌人數持續提升，台灣人壽首創「類實支定額」新型態癌症險-「藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」，將精準醫療基因檢測與標靶藥物納入保障，提供罹癌後三年黃金治療期最高一次新臺幣15萬元基因檢測費及標靶藥物費累計最高500萬元，減輕抗癌家庭醫療費負擔，商品同時具外溢機制，成為癌友最暖心的後援站，獲「最佳商品創意」優選。

中國信託產險亦表現亮眼，連續6年捐助弱勢族群微型保險費，發揮保險永續金融影響力，獲「最佳社會責任獎」優選。此外，秉持「多元通路並進，數位驅動成長」核心策略，蟬聯本土產險公司業績成長王，拿下「最佳通路策略獎」優選。

個人獎方面，台灣人壽商品精算處李孟璋協理摘下「最佳專業顧問」大獎殊榮；中國信託產險通路一部陳本立協理獲得「最佳專業顧問」優選。

保險 中國信託 產險

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