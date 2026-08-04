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新新併最後拼圖到位！台新、新光銀明年元旦合併 金管會盯系統穩定

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會4日核准台新銀合併新光銀，雙方合併基準日是2027年1月1日，由台新銀存續。圖／台新金控提供
金管會4日核准台新銀合併新光銀，雙方合併基準日是2027年1月1日，由台新銀存續。圖／台新金控提供

台新金與新光金合併最後一塊拼圖拍板。金管會4日核准台新銀合併新光銀，雙方合併基準日是2027年1月1日，由台新銀存續；因銀行核心系統整合最複雜，金管會已要求需確保核心系統穩定切換、及客戶交易穩定。

台新金與新光金在2025年7月24日完成金控合併後，旗下子公司採分階段整併。子投信於2025年10月率先獲准，子壽險於2026年元旦合併，證券及期貨業同年4月接棒，如今子銀行合併案獲准，代表新新併已全數完成。

子銀行排在旗下子公司整併的最後一棒，關鍵是資訊系統最複雜。兩家銀行的存款、放款、信用卡及客戶資料都須轉換，依規劃，合併後將延續台新銀系統。

銀行局副局長王允中表示，銀行系統整合如同更換核心系統，事前須充分規劃，整合期間要持續督導，事後也需備妥緊急應變與備援機制。金管會將密切掌握兩家銀行資料轉換、系統測試及切換進度。

一旦發生系統異常，銀行須在可容忍中斷時間內恢復服務，多數交易以兩小時為原則。

若超過時限，就須啟動備援計畫。臨櫃交易可先採人工記帳，行動銀行、網路銀行或ATM受影響時，也須引導客戶至鄰近分行辦理。

合併案將由台新銀發行新股並搭配55億元現金支付對價，新光銀每股可換發台新銀0.9505股。

截至2026年3月底，台新銀與新光銀行資產分別約3.3兆元及1.4兆元，合併後總資產達4.7兆元，台新銀將躍居國銀第七大。合併後雙方國內營業據點合計204處，位居國銀第二大，僅次於合庫銀；合併後員工總數約1.2萬人。

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