元大人壽退休傳承保單獲信望愛獎 聚焦高齡化與退休財務規劃

台灣保險業年度盛事「2026保險信望愛獎」4日舉行頒獎典禮，元大人壽以因應高齡化、少子化趨勢所推出的「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」，榮獲「最佳商品創意獎」優選。該商品結合退休保障、資產配置及傳承規劃等設計，反映保險業近年因應人口結構改變及退休理財需求所推出的新型態商品方向。

元大人壽表示，此次獲獎代表商品設計理念獲得市場及評審肯定，也反映公司持續投入商品創新與退休保障規劃的成果。隨著國人平均壽命延長，退休準備時間拉長，民眾對退休後穩定現金流、資產保全及財富傳承等需求同步提升，保險商品也逐漸從傳統保障功能，延伸至退休財務規劃及資產配置等面向。

元大人壽指出，「金享元元美元利率變動型還本終身保險」採美元收付機制，並提供多元繳費年期，讓不同人生階段的保戶可依自身財務能力及需求進行規劃。商品設計除提供終身保障外，也透過定期還本及彈性的生存保險金給付方式，協助保戶建立退休後的穩定現金流。

依商品內容，保戶於繳費期滿後，可依自身退休規劃，自保險年齡50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或85歲的保單周年日起，選擇開始領取不同比例的生存保險金，兼顧退休生活所需與資金運用彈性。

此外，商品亦納入家庭責任變化的保障調整機制。元大人壽表示，保戶可於保單每屆滿五年，或於結婚、生子、配偶身故等家庭責任增加時，依契約約定申請提高保險金額，使保障內容能隨人生不同階段進行調整。另一方面，身故保險金也提供分期定期給付選項，有助於受益人進行長期資產管理與財富傳承規劃。

近年來，在人口老化及少子化趨勢下，退休保障、健康照護及財富傳承已成為壽險市場商品發展的重要方向。業者紛紛推出兼具保障、退休收入及資產傳承功能的保單，希望滿足不同族群的長期理財需求。此次獲獎商品也反映壽險公司持續透過商品設計回應退休財務規劃趨勢，提供民眾更多元的保障與資產配置選擇。